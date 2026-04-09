Mercato OM : Vers un départ en Premier League et une plus-value de10M€ ?

En difficulté depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, CJ Egan-Riley pourrait quitter la Provence dès l’été 2026. Le défenseur anglais, peu utilisé cette saison, suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League. Une porte de sortie crédible pour un joueur en manque de temps de jeu.

CJ Egan-Riley, un passage décevant à Marseille

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Recruté libre lors du dernier mercato estival, CJ Egan-Riley faisait partie des trois paris tentés par l’Olympique de Marseille, aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang et Angel Gomes. Si le retour de l’attaquant gabonais s’est avéré utile, les deux Anglais n’ont pas répondu aux attentes.

Le cas de Angel Gomes, prêté cet hiver à Wolverhampton Wanderers, illustre ces difficultés d’adaptation. Mais la situation de CJ Egan-Riley n’est guère plus favorable. Le défenseur central n’a disputé que 16 rencontres toutes compétitions confondues, dont seulement 9 comme titulaire.

Un contraste marqué avec son précédent exercice sous les couleurs de Burnley FC, où il avait enchaîné 43 matchs, dont 42 dans le onze de départ. À 23 ans, ce manque de continuité freine sa progression.

Brighton en pole, la Premier League en embuscade

Selon les informations de SportsBoom, CJ Egan-Riley envisagerait un départ dès le prochain mercato estival afin de retrouver du temps de jeu. Une tendance cohérente au vu de sa situation actuelle à l’Olympique de Marseille. Le média indique que Brighton & Hove Albion suit attentivement son profil et pourrait rapidement se positionner. Le club anglais, actuellement bien installé en Premier League, représenterait une opportunité de relance.

D’autres formations seraient également attentives. SportsBoom évoque notamment l’intérêt de clubs en lutte pour le maintien, dont West Ham United. Côté marseillais, un départ ne semble pas être un frein majeur. Reste à définir les modalités : prêt avec ou sans option d’achat ou transfert définitif. La valorisation actuelle du joueur est estimée autour de 10 millions d’euros, un montant qui pourrait faciliter les discussions lors du mercato.