Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / Mercato OM / Mercato OM : Vers un gros retournement de situation pour une priorité offensive ?
Mercato OM

Mercato OM : Vers un gros retournement de situation pour une priorité offensive ?

Par Rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Zhegrova mercato OM
Zhegrova mercato OM
Zhegrova mercato OM

Annoncé sur le départ depuis le début du mercato et courtisé notamment par l’OM, Edon Zhegrova pourrait finalement rester au LOSC. Ce vendredi, en conférence de presse, Olivier Létang a laissé entendre que l’ailier kosovar (26 ans) pourrait réintégrer le groupe professionnel et être utilisé cette saison.

De l’exil annoncé au retour en grâce

Mis à l’écart plus tôt dans l’été et en fin de contrat en 2026, Zhegrova semblait destiné à quitter le Nord après une saison marquée par les blessures. L’intérêt de Marseille avait même relancé son dossier, Timothy Weah, son ancien coéquipier, se disant prêt à jouer les intermédiaires. Mais le président lillois a changé de ton :

“Edon est là. Je l’ai vu ce matin, on a passé un long moment ensemble. Il est possible qu’il reprenne l’entraînement avec l’équipe pro à partir de lundi et qu’on puisse compter sur lui cette saison.”

Pas de contact en France et un prix élevé

Létang assure ne pas avoir eu de discussions avec d’autres clubs français. Un départ reste possible, mais seulement à partir de 20 millions d’euros. Avec l’arrivée cet été de Felix Correira, Marius Broholm et Olivier Giroud, Lille n’est pas dans l’urgence de vendre.

Et si c’était la prolongation ?

Le dirigeant n’exclut pas non plus de prolonger le contrat de Zhegrova :

“On en parle depuis des mois. S’il est dans la bonne mentalité, on sera content qu’il soit avec nous. Le plus important, c’est le club.”

Après une 5e place la saison dernière, le LOSC reprendra la Ligue 1 le 17 août à Brest. Le feuilleton Zhegrova, lui, pourrait bien connaître un épilogue inattendu… ou un nouveau rebondissement.

A lire aussi: Mercato OM : Ivan Hurtado pousse Joël Ordoñez vers une autre destination que Marseille !

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823