Hors OM : Payet toujours au sommet en 2025 !

Loin des projecteurs de la Ligue 1, Anthony Payet, frère de Dimitri Payet, s’est imposé comme le joueur le plus prolifique des clubs français en 2025, toutes divisions confondues.

Alors que Dimitri Payet a longtemps incarné le football français au plus haut niveau, c’est aujourd’hui son petit frère Anthony Payet qui attire l’attention. Évoluant au SO Romorantin, pensionnaire de National 3, l’attaquant réalise une saison exceptionnelle. Selon les données relayées par Transfermarkt, il est devenu en 2025 le meilleur buteur parmi tous les joueurs évoluant dans des clubs français, une performance remarquable compte tenu du niveau de compétition.

Avec 35 buts inscrits en 30 matchs toutes compétitions confondues, Anthony Payet affiche une efficacité impressionnante, marquant en moyenne un but toutes les 75 minutes. En championnat, il totalise 12 réalisations, auxquelles s’ajoutent 8 buts en Coupe de France, confirmant son impact dans toutes les compétitions disputées cette saison. Une régularité qui tranche avec l’anonymat relatif de son club et de sa division.

Devant des stars de Ligue 1 et d’Europe

Ce qui rend la performance encore plus marquante, c’est le classement dans lequel figure Anthony Payet. En 2025, il devance notamment Ousmane Dembélé, attaquant du Paris Saint-Germain, auteur de 31 buts en 47 rencontres, ainsi que Mason Greenwood, crédité de 26 buts en 42 matchs. Malgré l’écart de notoriété et de niveau entre les compétitions, le joueur de Romorantin domine ces noms bien plus médiatisés.

Formé à la Saint-Pieroise, Anthony Payet a ensuite connu plusieurs expériences en France, passant par Guingamp, Angers, Les Herbiers et Chambly. Il connaît bien Romorantin, club qu’il avait déjà fréquenté entre 2019 et 2021 avant d’y revenir à l’été 2024. Ce retour s’avère aujourd’hui payant, tant son efficacité offensive porte l’équipe.

Cette distinction met en lumière le football des divisions inférieures, souvent peu exposé médiatiquement mais riche en performances individuelles. Sans bruit, Anthony Payet signe une saison hors normes, rappelant que les exploits ne se limitent pas aux grandes scènes européennes. En 2025, le nom Payet continue donc de briller, cette fois grâce à un parcours aussi discret qu’impressionnant.