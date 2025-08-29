Info Chrono
Mercato : OM vs Sunderland… Aguerd a une préférence !
Mercato OM

Mercato : OM vs Sunderland… Aguerd a une préférence !

Publié le - Mis à jour le
Nayef Aguerd - Photo by Icon Sport

Nayef Aguerd, défenseur central marocain de West Ham United, est aujourd’hui au cœur des spéculations sur le mercato estival. Selon le journaliste franco-marocain Hakim Zhouri, suiveur de près de l’actualité des joueurs marocains, si une issue devait se dessiner loin de Londres, l’Olympique de Marseille constitue une préférence réelle pour le joueur, même face à d’autres prétendants comme Sunderland.

 

Hakim Zhouri relaye que : « Aguerd vers l’OM ? Oui c’est jouable… Sunderland a des moyens mais lui a toujours fait état de sa préférence pour Marseille ». Cette information, bien qu’issue d’un journaliste spécialisé, s’inscrit dans un contexte où plusieurs clubs sont en lice pour séduire le Marocain.

 

L’OM relance Aguerd, Sunderland aussi sur le coup

 

Sunderland, promu en Premier League, a manifesté un intérêt concret : selon Foot Mercato, les Black Cats ont fait d’Aguerd un cible prioritaire et seraient prêts à formuler une offre financière significative. Ils ont même déjà soumis une proposition officielle à West Ham.

 

A lire aussi : Ligue des champions 2025-2026 : un tirage relevé (avec de grosses affiches au vélodrome) pour l’OM !

 

De son côté, l’OM semble relancer le dossier. Le club phocéen avait déjà montré de l’intérêt plus tôt cet été. Malgré l’arrivée de Facundo Medina (actuellement blessé) et de CJ Egan-Riley, Marseille souhaite toujours renforcer son axe central. Ce regain d’intérêt s’ajoute à des difficultés défensives persistantes : l’OM a concédé 47 buts en 34 matches la saison passée, et les déséquilibres restent perceptibles en ce début de saison.


Aguerd, âgé de 29 ans, revient de prêt après une saison à Real Sociedad, où il a beaucoup joué, mais West Ham ne semble plus compter sur lui. Le club londonien, en difficulté en ce début de saison, envisage de se séparer de joueurs importants pour rééquilibrer ses finances.

