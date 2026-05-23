Mercato OM : Walid Acherchour lance une piste surprise pour remplacer Habib Beye

Alors que l’OM s’apprête à tourner une nouvelle page après le départ annoncé d’Habib Beye, les spéculations se multiplient autour du futur entraîneur marseillais. Si le nom de Bruno Genesio revient avec insistance ces derniers jours, une autre piste inattendue a été évoquée sur RMC Sport par Walid Acherchour : celle de Gabriel Heinze, ancien défenseur emblématique du club aujourd’hui adjoint de Mikel Arteta à Arsenal.

Dans un contexte de reconstruction totale à Marseille, avec l’arrivée prochaine de Grégory Lorenzi à la direction sportive et la volonté affichée d’apaiser l’environnement du club, le choix du prochain coach sera déterminant. Et pour Acherchour, l’OM pourrait tenter un pari audacieux avec une figure qui connaît parfaitement la maison olympienne.

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Heinze, l’ancienne idole du Vélodrome relancée pour le banc marseillais

Champion de France avec l’OM en 2010 sous les ordres de Didier Deschamps, Gabriel Heinze garde une énorme cote de popularité à Marseille. L’ancien international argentin avait marqué les supporters par son tempérament de guerrier et son exigence sur le terrain, au sein d’une défense redoutable aux côtés de Souleymane Diawara.

Depuis la fin de sa carrière, Heinze a entraîné en Argentine et en MLS avant de rejoindre le staff de Mikel Arteta à Arsenal l’été dernier. Un profil encore inexpérimenté au très haut niveau européen comme numéro un, mais qui intrigue certains observateurs.

Sur RMC Sport, Walid Acherchour a justement défendu cette idée, estimant que tous les entraîneurs représentent de toute façon un risque dans le contexte marseillais actuel :