Les 3 infos OM de ce vendredi : Ventes obligatoires lors du mercato d’été, une piste au Portugal et la rupture Benatia / Longoria !

L’OM traverse un début d’été extrêmement agité entre urgence financière, mercato sous pression et tensions internes au sommet du club. Sans Ligue des champions, Marseille doit rapidement vendre pour rassurer la DNCG et éviter de nouvelles sanctions. En parallèle, les dirigeants travaillent déjà sur le recrutement tout en gérant une crise de gouvernance en interne.

OM : catastrophe financière, ventes obligatoires, Greenwood à 70 M€… Marseille sous pression

Olympique de Marseille entre dans un été très compliqué sur le plan financier. Selon RMC Sport, le club doit impérativement vendre avant fin juin afin d’éviter des sanctions de la DNCG et une nouvelle intervention financière de Frank McCourt.

Avec une masse salariale estimée à 153 millions d’euros et un déficit toujours très important, plusieurs cadres pourraient quitter Marseille. Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Højbjerg et Geronimo Rulli sont notamment concernés.

Le dossier le plus chaud reste celui de Mason Greenwood. L’OM espère récupérer entre 60 et 70 millions d’euros pour son attaquant, même si 40 % reviendraient à Manchester United. Plusieurs clubs européens suivent le joueur de près.

Même des profils importants comme Amine Gouiri ou Timothy Weah pourraient être concernés par des offres cet été.

Mercato : l’OM suit Hidemasa Morita

L’OM continue également d’avancer sur son recrutement estival. Selon Kazu Kakiuchi et TeamTalk, Marseille surveille la situation de Hidemasa Morita, milieu du Sporting CP.

Le joueur japonais arrive en fin de contrat et représente une opportunité intéressante pour le club phocéen. À 31 ans, Morita sort d’une saison solide au Portugal avec 49 matches disputés.

L’OM devra toutefois faire face à la concurrence de Olympique Lyonnais et de AS Monaco, également intéressés par le profil du milieu japonais.

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OM : les coulisses de la rupture entre Longoria et Benatia

Selon La Provence, la relation entre Pablo Longoria et Medhi Benatia se serait progressivement détériorée au fil de la saison 2025-2026.

Au départ très proches, les deux dirigeants auraient fini par s’opposer autour du contrôle du secteur sportif. La montée en puissance de Benatia dans l’organigramme aurait été mal vécue par Longoria.

Le point de rupture serait intervenu après le match du 14 février 2026 au Stade Vélodrome, avec une banderole hostile visant Longoria et Frank McCourt mais épargnant Benatia.

Quelques jours plus tard, Medhi Benatia annonçait sa démission, avant que Frank McCourt ne décide finalement d’écarter Pablo Longoria tout en conservant l’ancien international marocain au sein du club.