Mercato OM : Weah, Clauss, Balerdi… les dernières infos de la Gazetta !

Les négociations se poursuivent entre l’Olympique de Marseille et la Juventus Turin autour du transfert de Timothy Weah. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours sur la base d’un prêt avec obligation d’achat, liée à certaines conditions sportives ou contractuelles. Le montant global de l’opération est estimé à 15 millions d’euros.

L’international américain, sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2028, a déjà trouvé un terrain d’entente avec le club phocéen. Il aurait donné son accord pour un contrat de cinq ans assorti d’un salaire annuel de 2,5 millions d’euros. À 24 ans, Weah est vu comme un profil polyvalent, capable d’évoluer sur le côté droit, à la fois comme piston ou ailier, un poste clé dans le dispositif souhaité par Roberto De Zerbi.

A lire aussi : Ca brule pour la 4e recrue, McCourt fixe une limite, Un gros chantier prioritaire… Les 3 infos mercato du jour

Weah toujours en négociation, Clauss pour le remplacer à la Juve ?

Gazzetta : Négociations toujours en cours entre la Juve et l’#OM pour Timothy Weah. Un accord pourrait être trouvé autour d’un prêt avec obligation d’achat liée à certaines conditions pour un total de 15M. Le joueur a déjà un accord avec le club olympien : 5 ans à 2,5M. La Juve… pic.twitter.com/paf1lxV9TH — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 17, 2025

Dans le même temps, la Juventus ne resterait pas inactive sur le marché. Le club turinois a identifié Jonathan Clauss comme l’un de ses remplaçants potentiels pour combler un éventuel départ de Weah. L’international français de 31 ans, qui entame sa dernière année de contrat avec l’OM, avait déjà été courtisé l’hiver dernier par plusieurs formations européennes, sans que cela n’aboutisse.

Balerdi reste une cible !

Toujours selon la Gazzetta, la Vieille Dame n’écarte pas non plus l’idée de relancer le dossier Leonardo Balerdi. Déjà ciblé par la Juve l’été dernier, le défenseur central argentin, sous contrat jusqu’en 2028, reste apprécié pour son profil technique et sa marge de progression. Cependant l’OM ne veut pas entendre parler d’un départ de son capitaine et le considère comme intransférable cet été…

L’OM avance donc sur plusieurs fronts en cette mi-juillet, avec l’objectif de finaliser l’arrivée de Timothy Weah dans les prochains jours.