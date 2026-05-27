Mercato OM : Wolfsburg relégué, de bonnes affaires à saisir par l’OM ? 

Le week-end dernier, Wolfsburg a été officiellement relégué en Bundesliga 2, après une saison compliquée. Une petite onde de choc du côté de l’Allemagne, qui perd un de ses mastodontes. Mais cette descente pourrait faire les affaires de l’OM, toujours à l’affût de bons coups sur le mercato estival. Tour d’horizon de trois profils intéressants :

Mohamed Amoura, l’évidence

L’OM est à la recherche d’un vrai tueur devant les buts et pourrait profiter de la descente de Wolfsburg pour rallier Mohamed Amoura dans ses rangs. International algérien (44 sélections, 19 buts), Amoura débute sa carrière en Algérie, avant de d’arriver en Europe du côté de la Suisse. Après deux bonnes saisons à Lugano, il signe à l’Union Saint-Gilloise, en Belgique, où il se révèle complètement à l’Europe. En 2024, il signe à Wolfsburg, où ses prestations sont bonnes sans être éclatantes. Cette saison, Amoura a joué 31 matchs toutes compétitions confondues, pour 8 buts et 3 passes décisives. Un bilan un peu en deçà pour un top buteur. Mohamed Amoura possède un profil de renard des surfaces, petit (un mètre 70) et véloce. Capable de prendre les espaces, il a également pour lui une grande qualité technique. Âgé de 26 ans, il est évalué à 27 millions d’euros et a un contrat allant jusqu’en 2029. Avec la relégation de Wolfsburg, nul doute qu’il ne s’attardera pas en Allemagne. L’OM peut en profiter pour trouver son futur buteur au meilleur prix.

Kostas Koulierakis, international grec

Pour la saison prochaine, l’OM doit renforcer sa défense, gros point faible de la saison dernière. Pourquoi pas avec Kostas Koulierakis ? L’international grec (20 sélections) a fait ses classes au PAOK Salonique, avant de signer à Wolfsburg en 2024. Depuis, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable au sein de la défense du club allemand. Cette saison, Koulierakis a joué 31 matchs toutes compétitions confondues, pour 4 buts et 1 passe décisive. Pur défenseur central de formation, il jouit d’un physique puissant, du haut de son mètre 88, qui le rend très efficace au contact. Il possède également de grandes capacités d’anticipation, qui lui permettent d’avoir souvent un coup d’avance sur l’attaquant. Sa qualité de relance est son point faible, mais son jeune âge le rend largement perfectible à ce niveau. Âgé de seulement 22 ans, il est évalué à 25 millions d’euros et possède un contrat allant jusqu’en 2029. Il a l’avenir devant lui. Il serait un excellent coup pour l’OM qui pourrait l’associer à des joueurs d’expérience, comme Aguerd ou Medina. Koulierakis a toutes les qualités pour s’imposer comme un titulaire dans la durée à l’OM.

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Saël Kumbedi, l’ancien de Ligue 1

Toujours pour renforcer la défense marseillaise, l’ancien espoir lyonnais Saël Kumbedi pourrait être une piste à creuser. Formé a Havre, il ne joue que 7 matchs sous les couleurs des ciels et marines avant de signer à Lyon. Il y restera trois ans avant de signer à Wolfsburg en 2025. Cette saison, l’international espoir français a disputé 25 matchs toutes compétitions confondues pour 5 passes décisives. Arrière droit de formation, il possède un profil très offensif, le permettant de jouer également au poste de milieu droit. Âgé de 21 ans, il est évalué à 12 millions d’euros, et est lié par un contrat allant jusqu’en 2029. Avec la relégation, un retour en France pourrait arranger les deux parties. Pouvant aussi évoluer côté gauche, il serait une recrue très polyvalente pour l’OM. D’abord dans un rôle de doublure, qui peut devenir sur un titulaire en puissance sur le long terme.