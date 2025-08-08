Mercato OM : Zenden prévient Igor Paixão !

Boudewijn Zenden, ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille (2007–2009) et désormais consultant aux Pays-Bas, s’est exprimé dans La Provence sur l’arrivée très attendue d’Igor Paixão, devenu cet été la recrue la plus chère de l’histoire du club. Si le Néerlandais croit au talent de l’ailier brésilien, il appelle aussi à la prudence.

Recruté pour 30 millions d’euros (+5M de bonus) en provenance de Feyenoord, Igor Paixão arrive à Marseille avec un statut de star en devenir. Zenden, qui l’a suivi de près en Eredivisie, n’a aucun doute sur ses qualités :“Paixão est un ailier rapide, qui aime dribbler et marquer. Il est capable d’apporter des buts et de l’intensité sur son côté.”

Auteur de 16 buts la saison dernière aux Pays-Bas, l’international brésilien était l’un des joueurs les plus décisifs du championnat. Pourtant, Zenden rappelle que la marche entre Rotterdam et Marseille est haute. “L’OM, c’est un autre monde. Le club a mis beaucoup d’argent sur lui, donc il devra répondre rapidement aux attentes. Marseille est un environnement particulier, plus chaud et plus exigeant que Feyenoord. Ici, les supporters veulent tout, tout de suite.”

L’intégration, un facteur clé de réussite

Pour Zenden, la réussite de Paixão passera aussi par son adaptation hors du terrain. L’apprentissage du français est, selon lui, un levier indispensable :“Apprendre le français doit être une priorité. C’est essentiel pour comprendre ce que l’on attend de lui et pour s’intégrer dans le vestiaire.”Il évoque à ce sujet son propre exemple, lui qui avait fait l’effort de s’immerger dans la langue et la culture marseillaises dès son arrivée au club.

Un potentiel évident, une pression à apprivoiser

Zenden se montre confiant, mais lucide :“Il peut réussir, il en a les qualités. Mais cela dépendra aussi de l’équipe, du système de jeu, de sa capacité à encaisser la pression et à s’acclimater à la Ligue 1, un championnat bien plus physique et tactique que les gens ne le pensent. “L’ancien Olympien résume bien le paradoxe marseillais : le talent ne suffit pas, il faut aussi du caractère, de l’adaptation et du temps. Alors que la saison s’apprête à débuter, Igor Paixão sait désormais ce qui l’attend. Porté par une ville passionnée, mais aussi scruté de près, il devra rapidement montrer qu’il est à la hauteur des attentes. La balle est dans son camp.

