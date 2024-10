Mercato : « On a parlé avec l’OM… »

L’OM se positionne sur un nouveau milieu de terrain pour le mercato d’hiver. Roberto De Zerbi aurait trouvé le profil parfait pour son système !

L’agent d’Arthur Melo, Pastorello, s’est exprimé sur le cas d’Arthur Melo, indésirable à la Juventus. « Il faut trouver une solution, il ne joue jamais et c’est dommage. Nous avons parlé avec l’Olympique de Marseille, il pourrait être intéressant pour Roberto De Zerbi avec ses qualités techniques. Ce n’est pas facile en raison de la règle des joueurs extra-UE, mais nous verrons », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Lucas Bendoni.

🚨🇧🇷 Arthur Melo’s agent Pastorello: “We need to find a solution, he’s never playing and it’s a pity”.

“We spoke to Olympique Marseille, he could be interesting for Roberto de Zerbi with his quality skills”.

“It’s not an easy one due to extra-UE players rule, but we will see”. pic.twitter.com/35svIltStB

