Mercato : Benatia a tenté un gros coup pour l’OM cet été !

Après un recrutement ambitieux notamment en attaque et au milieu de terrain, la direction sportive de l’Olympique de Marseille aurait tenté un gros coup en défense… Malheureusement sans réponse !

D’après les informations du journal L’Equipe, Mehdi Benatia aurait bien tenté de récupérer Wesley Fofana. Le natif de Marseille passé par l’AS Saint-Etienne avant de finir à Chelsea a été contacté par le conseiller sportif de l’OM. L’ex international marocain n’aurait cependant pas reçu de réponse pour un prêt cet été.

Selon @lequipe, Medhi Benatia a bien contacté Wesley Fofana pour un prêt mais l’appel du conseiller du président de l’#OM est resté sans lendemain. — OManiaque (@OManiaque) October 13, 2024

Prendre un joueur en phase avec le projet et la ville, ça Mehdi le maitrise bien

Malgré la défaite de l’Olympique de Marseille face à Strasbourg, notre invité Cyril Astier estime que l’équipe a été bien construite par Mehdi Benatia et que cela devrait payer cette saison…

Cyril Astier, agent de joueur, était notre invité lundi midi. Ce dernier estime que Mehdi Benatia a recruté des joueurs forts mentalement pour mieux coller à la mentalité marseillaise. « Il est en train de recruter une équipe qui ressemble à Marseille avec un état d’esprit. Prendre un joueur en phase avec le projet et la ville, ça Mehdi le maitrise bien. J’ai confiance en ce qui se passe à Marseille. Oui on a perdu face à Strasbourg, je n’avais pas toujours cette confiance là. Il faut de la stabilité et de la longévité. Le bémol ça peut paraitre nébuleux sur qui fait quoi. »