Mercato : pourquoi l’OM a déjà dû renoncer au phénomène Laciné Megnan-Pavé ?

L’Olympique de Marseille s’est renseigné ces derniers mois sur le dossier Laciné Megnan-Pavé, considéré comme l’un des plus grands espoirs du MHSC. Mais selon les informations de La Provence, le club marseillais a rapidement compris que ce dossier dépassait ses capacités financières actuelles.

À seulement 15 ans, Laciné Megnan-Pavé attire déjà les regards des plus grands clubs européens. L’attaquant du Montpellier Hérault Sport Club, capitaine de l’équipe de France U16, a signé son premier contrat professionnel en février 2026, jusqu’en 2028, alors qu’il n’avait encore disputé aucun match avec l’équipe première montpelliéraine, aujourd’hui en Ligue 2.

L’OM avait identifié le joueur depuis plusieurs mois

Toujours selon La Provence, les recruteurs de l’OM suivent le profil de Megnan-Pavé depuis environ un an et demi. Le club marseillais souhaitait poursuivre sa stratégie de post-formation, déjà illustrée récemment avec les arrivées de jeunes profils comme Robinio Vaz, Alexandre Issanga ou Alexi Koum.

Mais le dossier était déjà complexe à l’époque en raison de l’accord de non-sollicitation signé par le joueur, arrivé au centre de formation du MHSC à l’âge de six ans. L’Olympique de Marseille a tenté de réactiver cette piste il y a quelques semaines, sans succès.

Une concurrence européenne hors de portée

La situation s’est considérablement accélérée ces derniers mois. La cote de Laciné Megnan-Pavé a explosé sur le marché des transferts, au point d’attirer plusieurs géants européens. Arsenal, le Bayern Munich, le FC Barcelone, le PSG ainsi que le groupe BlueCo, propriétaire de Chelsea et Strasbourg, auraient manifesté leur intérêt.

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Le montant évoqué autour d’un éventuel transfert atteindrait déjà environ six millions d’euros. Une somme jugée inaccessible pour l’OM dans un dossier concernant un joueur aussi jeune et encore sans expérience professionnelle. Le club marseillais, engagé dans une gestion plus encadrée de son mercato, semble donc avoir pris acte de son retard face à une concurrence européenne beaucoup plus puissante financièrement.