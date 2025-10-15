Mercato : Raté par 2 fois par l’OM, sa cote explose !

Entre Lucien Agoumé et l’Olympique de Marseille, l’histoire a souvent ressemblé à un rendez-vous manqué. En 2019, le jeune milieu de terrain du FC Sochaux, alors âgé de 17 ans, attire déjà les convoitises de plusieurs grands clubs européens. L’OM fait partie des équipes intéressées par ce profil complet, capable de récupérer et d’organiser le jeu. Mais le club phocéen ne concrétise pas, et c’est finalement l’Inter Milan qui débourse 4,5 millions d’euros pour s’attacher les services du prodige.

Après plusieurs prêts successifs, Agoumé peine à s’imposer dans le très concurrentiel effectif milanais. Pourtant, son potentiel est toujours bien présent, et son profil continue de séduire en Europe. L’OM songe alors à relancer le joueur lors du mercato d’hiver 2024, alors que Roberto De Zerbi cherche de la densité au milieu. Mais une nouvelle fois, le club marseillais laisse passer sa chance.

Le milieu français choisit le FC Séville, où il va connaître une véritable renaissance. En Andalousie, Lucien Agoumé s’impose rapidement comme un titulaire indiscutable grâce à son volume de jeu, sa lecture tactique et sa capacité à casser les lignes.

De 4,5 à 40 millions d’euros : Agoumé explose en Liga

Transféré définitivement pour 8 millions d’euros, Agoumé voit aujourd’hui sa valeur exploser. Selon Fichajes.net, le joueur dispose désormais d’une clause libératoire estimée à 40 millions d’euros. Une somme considérable pour un joueur qui, il y a encore peu, cherchait simplement du temps de jeu.

Ses performances en Liga n’ont pas échappé aux recruteurs de Premier League. Arsenal surveille de près sa situation, notamment pour pallier les blessures de Martin Ødegaard et Christian Nørgaard. Le club londonien envisagerait même une offre cet hiver, et Séville pourrait se montrer ouvert si le joueur exprime le souhait de partir.

À seulement 23 ans, Lucien Agoumé s’affirme comme l’un des milieux les plus prometteurs de sa génération. Pour l’OM, c’est une double frustration : le club phocéen a manqué sa signature à deux reprises, et voit désormais un ancien objectif briller sur la scène européenne avec une valeur marchande que personne n’aurait imaginée à ses débuts.