Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Ex OM : Les images du superbe but en solo d’Iliman Ndiaye !
OM Actualités

Ex OM : Les images du superbe but en solo d’Iliman Ndiaye !

Par La Redaction FCM -

Le Sénégal a livré une prestation impressionnante face à la Mauritanie lors de cette rencontre amicale. Après le doublé de Sadio Mané, c’est Iliman Ndiaye qui a scellé le sort du match en inscrivant le troisième but des Lions de la Teranga. L’ancien joueur de l’OM, désormais à Everton, a confirmé sa montée en puissance sous les couleurs sénégalaises.

 

Un but plein de maîtrise et de confiance

 

 

A lire : Mercato :Tenté par l’OM en 2024, au PSG en 2026 ?

 

Sur les images largement relayées sur les réseaux sociaux, on voit Iliman Ndiaye réaliser une action incroyable. Parti côté gauche, l’attaquant élimine deux défenseurs mauritaniens d’un enchaînement rapide avant d’armer une frappe croisée imparable. Ce geste plein de sang-froid a fait lever tout le stade et illustré la forme étincelante de l’ancien Marseillais.


Ce but symbolise la confiance retrouvée d’un joueur qui semble avoir retrouvé toute sa liberté offensive depuis son transfert en Premier League. De quoi rappeler aux supporters de l’Olympique de Marseille tout le talent d’un joueur capable de faire la différence à lui seul.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823