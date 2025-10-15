Ex OM : Les images du superbe but en solo d’Iliman Ndiaye !

Le Sénégal a livré une prestation impressionnante face à la Mauritanie lors de cette rencontre amicale. Après le doublé de Sadio Mané, c’est Iliman Ndiaye qui a scellé le sort du match en inscrivant le troisième but des Lions de la Teranga. L’ancien joueur de l’OM, désormais à Everton, a confirmé sa montée en puissance sous les couleurs sénégalaises.

Un but plein de maîtrise et de confiance

Superbe percée d’Iliman Ndiaye, qui s’offre un joli but en solo face à la Mauritanie !#lequipeFOOT pic.twitter.com/W02NL1nxjJ — L’Équipe (@lequipe) October 14, 2025

A lire : Mercato :Tenté par l’OM en 2024, au PSG en 2026 ?

Sur les images largement relayées sur les réseaux sociaux, on voit Iliman Ndiaye réaliser une action incroyable. Parti côté gauche, l’attaquant élimine deux défenseurs mauritaniens d’un enchaînement rapide avant d’armer une frappe croisée imparable. Ce geste plein de sang-froid a fait lever tout le stade et illustré la forme étincelante de l’ancien Marseillais.



Ce but symbolise la confiance retrouvée d’un joueur qui semble avoir retrouvé toute sa liberté offensive depuis son transfert en Premier League. De quoi rappeler aux supporters de l’Olympique de Marseille tout le talent d’un joueur capable de faire la différence à lui seul.