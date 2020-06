Mercato – Riolo : « Un gamin comme Lihadji il voit quoi à l’OM : Un président qui lui fait honte, une institution instable »

Isaac Lihadji devrait rejoindre Lille cet été, et ne pas signer de contrat pro avec son club formateur. Daniel Riolo tente d’expliquer le choix du jeune joueur…

Isaac Lihadji était l’un des joueurs les plus talentueux du centre de formation marseillais. Alors que l’OM lui a proposé un contrat pro, ce dernier devrait finalement rejoindre le LOSC. Le journaliste Daniel Riolo s’est exprimé au micro de RMC pour expliquer cette prise de décion du minot :

Ce sont les clubs les coupables– Riolo

« Un mec comme Lihadji, est-ce qu’un supporter de l’OM peut concevoir dans ce qu’il sait de son club, qu’un jeune du centre de formation se dise : « Pour ma carrière je vais aller à Lille ». Ce sont les clubs les coupables…Le combat qu’il faut mener c’est sur la politique sportive de nos clubs, comment ils travaillent, qui sont nos présidents… Quel rêve est-ce que tu vends à un jeune joueur aujourd’hui ? Nos clubs sont coupables, ils sont les premiers à faire le business. Le gamin à Marseille aujourd’hui qu’est ce qu’il voit : Un président qui lui fait honte, une institution qui est chahuté et instable. Lihadji, avec ses agents il se sont dit : « On va aller à Lille, parce que là-bas on sait pourquoi on y vas, on se montre, et peut être que dans un an ou deux on est vendu en Angleterre ou ailleurs, Bingo ! » — Daniel Riolo – Source RMC Sport (16/06/2020)