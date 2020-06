Mercato OM – la rumeur en bois du jour : un échange Higuain vs Kamara !

Ce mercredi, la rumeur mercato en bois du jour nous vient d’Italie. En effet, suite aux déclarations de Fabrizio Ravanelli, un échange entre Higuain et Kamara est évoqué. Plus qu’improbable…

Interrogé par la chaîne l’Equipe il y a quelques jours, Fabrizio Ravanelli avait évoqué la possibilité de faire venir un Gonzalo Higuain à l’OM s’il était nommé directeur sportif du club olympien :« Pour moi, c’est très important de retourner un jour à Marseille. Il y a l’envie que l’on me donne la possibilité de travailler là bas. Ça serait important, pas seulement pour moi mais aussi pour Marseille. J’ai beaucoup d’expérience, pas comme directeur sportif mais avec des clubs, des gens importants. Prendre des joueurs avec des prêts, j’en suis capable. Je suis capable d’amener des joueurs qui vont enflammer le stade Vélodrome. Je suis une personne qui a des relations avec des gens importants, comme à la Juve. (…) Quel joueur je ferais venir ? Higuain. Est-ce qu’il viendrait ? Je ne sais pas ! Ça pourrait être un joueur important à l’OM pour la Ligue des champions. Il a peut-être la possibilité de partir. Il a 32 ans, il peut y avoir la possibilité de se le faire prêter »

Un échange Higuain + 10M€ vs Kamara… peu crédible !

Une déclaration qui aurait donné des idées aux dirigeants de la Juve selon le média Calciomercatoweb. Selon le site italien, si Ravanelli devenait le nouveau DS de l’OM, un échange pourrait être envisagé par Fabio Paratici, le coordinateur technique du club itlalien. Un deal Higuain (qui est évalué entre 15 et 20M€) plus 10M€ contre Boubacar Kamara.

Une rumeur plus qu’improbable pour 3 raisons. Premièrement Ravanelli est loin d’être le favori pour le poste de DS de l’OM. Ensuite, l’OM a besoin de faire rentrer de l’argent et n’échangera donc pas Kamara, et enfin l’OM ne peut plus s’offrir un salaire (même revu à la baisse) comme celui d’Higuain. A oublier donc !