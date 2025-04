Mercato : Tout était BOUCLE pour qu’il signe à l’OM, mais…

L’Olympique de Marseille aurait pu avoir un renfort de taille en défense à l’été 2023. Seulement, Marcelino avait refusé au dernier moment !

Invité dans Le Club des 5 pour évoquer des moments de sa carrière, l’international marocain Romain Saiss a révélé avoir failli signer à l’OM. Le défenseur avait tout bouclé pour s’intégrer dans l’effectif olympien seulement c’est le coach Marcelino qui aurait tout stoppé à la dernière minute !

Le joueur révèle également qu’il a refusé de rejoindre le LOSC ainsi que le RC Lens parce qu’il avait choisi de jouer à l’OM… Un énorme gâchis quand on connait la qualité de ce défenseur et le bien qu’il aurait pu faire dans cet effectif. Finalement, Marcelino claquera la porte quelques semaines plus tard.

❗️Romain Saïss révèle que tout était BOUCLÉ pour sa signature à l’été 2023. Le transfert a été bloqué par Marcelino à la dernière minute, alors que le joueur avait refusé Lille et Lens pour l’OM. [@LeClubDes_5] pic.twitter.com/t1CwPieXj9 — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 11, 2025

Pas de Luiz Felipe disponible, encore une défense bricolée

À la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’AS Monaco pour la 29e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a évoqué ce vendredi en conférence de presse l’état de son groupe. Plusieurs incertitudes pèsent sur l’effectif marseillais, entre retours précipités et blessures persistantes.

En défense, Luiz Felipe reste à l’infirmerie. Arrivé en janvier, le défenseur central brésilien peine à retrouver le rythme après une longue période d’inactivité. « Luis Felipe est à l’infirmerie. On savait qu’il n’avait pas joué depuis un an et demi avant de nous rejoindre. Cette série de blessures le pénalise. J’espère vraiment qu’il va réussir à réagir, il pourrait être important pour notre équipe », a-t-il conclu.

Ce match face à Monaco, concurrent direct pour l’Europe, s’annonce donc délicat pour un OM diminué physiquement. Le choix des titulaires sera déterminant pour espérer ramener un résultat de la Principauté.