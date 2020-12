Mercato : Trois clubs anglais visent un titulaire marseillais pour janvier… l’OM veut 25M€ ?

Si l’OM est à la recherche d’un attaquant et d’un latéral droit lors du mercato d’hiver, le club doit aussi vendre et compte sur les offres venues de Premier League. Morgan Sanson serait toujours pisté par plusieurs clubs anglais…

L’OM a besoin de faire rentrer de l’argent afin de renflouer ses comptes. Franck McCourt assure la stabilité financière du club mais aurait demandé au président Eyraud de réaliser des ventes dès le mois de janvier. Selon Sky Sports, trois clubs de Premier League seraient intéressés par le recrutement de Morgan Sanson cet hiver. Si le média ne donne pas de noms, West Ham, Fulham ou Wolverhampton mais aussi Arsenal ont été évoqués. Le média anglais précise que Tottenham était aussi dans le coup en 2019 avant d’opter pour Tanguy Ndombele (Lyon). Actuellement blessé (ischio-jambiers), Sanson pourrait donc bien partir cet hiver…

Three unnamed Premier League clubs are chasing a January deal for Marseille midfielder Morgan Sanson.

— Sky Sports (@SkySports) December 17, 2020