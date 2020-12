Nîmes – OM : « Sanson, ça ne saute pas aux yeux mais il a été doublement décisif… »

L’Olympique de Marseille s’est imposé deux buts à zéro hier soir aux Costières face à Nîmes. Et cette fois-ci, la prestation collective a été satisfaisante, certaines prestations individuelles également…

Malgré ce que l’on pourrait croire, Morgan Sanson a été décisif sur les deux buts de la rencontre entre l’OM et Nîmes. Le milieu de terrain laissé au repos sur les deux derniers matchs a retrouvé de la confiance et a même été décisif à deux reprises !

À LIRE AUSSI : Nîmes – OM // Les Notes de FCM : Du bon Payet, du bon Kamara, du bon Rongier…

La Note de M. Sanson : 6/10

L’appréciation de FCM

Ça ne saute pas aux yeux mais il a été doublement décisif…

Si la majeure partie du temps, il a alterné entre le bon et le moins bon, qu’il a perdu des duels (11 sur 16) et des ballons sur des contrôles ou des percussions ratées, il finit par faire expulser Cubas au terme d’une conduite de balle frustrante vue la situation (76′) mais… voilà rouge pour Nîmes ! Et il offre aussi un caviar à Germain pour le but du 0-2 (84′). Dans un registre bien différent de Rongier, et bien plus éparpillé sur le terrain, il aura apporté sa pierre précieuse à la victoire olympienne.