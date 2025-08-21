Mercato : Le temps presse pour l’OM dans le dossier Joel Ordóñez !

Le dossier Joel Ordóñez entre dans une phase décisive. Selon les informations de TERADEPORTES, l’Olympique de Marseille n’a plus que quelques jours pour finaliser l’arrivée du défenseur équatorien. Le club phocéen, qui s’est déjà entendu avec le joueur, voit désormais la concurrence de Crystal Palace devenir plus pressante.

Le Club Bruges, actuel propriétaire du joueur, attend une offre ferme et définitive, le montant de 34M€ est évoqué. Les dirigeants belges privilégieraient l’option anglaise, où Crystal Palace dispose de la liquidité immédiate que réclame Bruges. « Ils ont l’argent que Bruges convoite, et ils le veulent maintenant », précise le média équatorien.

L’OM, de son côté, insiste pour conclure rapidement. L’entourage du joueur a validé un accord contractuel avec le club marseillais, mais Bruges temporise. L’inquiétude grandit au sein de la direction olympienne, qui craint de voir le dossier échapper à son contrôle si la situation ne se débloque pas très vite.

L’OM s’impatiente, Bruges fait monter les enchères !

L’un des atouts de l’OM reste toutefois la volonté du joueur. Joel Ordóñez aurait exprimé sa préférence pour rejoindre Marseille, convaincu par les arguments de Roberto De Zerbi. Le technicien italien bénéficie d’un soutien de poids dans ce dossier : l’international équatorien Moisés Caicedo, passé sous ses ordres à Brighton, lui aurait conseillé de rejoindre l’OM. « Tu peux apprendre beaucoup avec De Zerbi », aurait-il soufflé à son compatriote, toujours selon les informations de TERADEPORTES.



Pour l’OM, l’enjeu est double : renforcer sa défense avec un jeune profil prometteur et confirmer son attractivité face à un club de Premier League. Mais le temps presse. Bruges attend une décision définitive et Crystal Palace garde l’avantage financier.

Les prochains jours seront donc décisifs. Marseille parviendra-t-il à convaincre Bruges de céder Ordóñez, ou le défenseur équatorien prendra-t-il la direction de l’Angleterre ? Le suspense reste entier.