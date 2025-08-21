Mercato OM : Deux pistes en Premier League pour le latéral gauche !

L’Olympique de Marseille traverse une zone de turbulences à quelques jours de la fin du mercato estival. Après une préparation réussie, le club phocéen espérait lancer sa saison en Ligue 1 de la meilleure manière. Mais la défaite face à Rennes, pourtant réduit à dix pendant plus d’une heure, a laissé de profondes traces dans le vestiaire marseillais.

Une violente altercation a éclaté après la rencontre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. L’échange aurait été si virulent que la direction de l’OM n’a eu d’autre choix que d’écarter définitivement les deux joueurs. Désormais placés sur la liste des transferts, ils ne rejoueront plus sous les couleurs olympiennes. Un nouveau défi s’ouvre donc pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, contraints de leur trouver une porte de sortie tout en renforçant l’effectif.

🚨EXCL #mercatOM 🔵⚪️ 🎯En plus de Tsimikas, l’OM est chaud sur Emerson Palmieri, l’international 🇮🇹 de West Ham ❗️une réflexion est menée entre les deux pour le poste de latéral gauche 🔥calientehttps://t.co/0bbPAC3Ufb w @Santi_J_FM https://t.co/DwBaa5a47Z pic.twitter.com/w7JD7xq087 — Sébastien Denis (@sebnonda) August 20, 2025

Le poste de latéral gauche, priorité estivale

Parallèlement à cette crise interne, l’OM doit avancer sur un secteur identifié comme prioritaire : le poste de latéral gauche. Avec le départ de Quentin Merlin vers Rennes et Ulisses Garcia comme seul spécialiste du couloir, Roberto De Zerbi se retrouve limité pour aborder la Ligue des champions.

Toujours selon FootMercato, deux pistes concrètes émergent en Premier League. La première mène à Kóstas Tsimíkas, international grec (41 sélections), longtemps doublure d’Andrew Robertson à Liverpool. Le défenseur de 29 ans, apparu à 29 reprises toutes compétitions confondues la saison passée, n’entre plus dans les plans du club anglais, désormais renforcé par Milos Kerkez.

Kóstas Tsimíka, une belle option

La seconde option étudiée par les dirigeants marseillais se nomme Emerson Palmieri. L’international italien évolue depuis trois saisons à West Ham après un passage remarqué à l’OL (36 matches de Ligue 1). Des discussions ont déjà eu lieu concernant sa situation, preuve que l’OM accélère sur le dossier.

Emerson Palmieri, un profil moins affriolant…

La direction marseillaise souhaite trancher rapidement entre Tsimíkas et Palmieri, deux profils expérimentés capables d’apporter une plus-value immédiate. Le choix du futur latéral gauche s’annonce stratégique dans le système de Roberto De Zerbi, qui exige une forte activité sur les côtés. À un peu plus de dix jours de la clôture du mercato, l’OM doit donc gérer de front une crise interne, la recherche de solutions pour Rowe et Rabiot, et l’arrivée attendue d’un latéral gauche. Le temps presse sur la Canebière.