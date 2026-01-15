Mercato : Un coup dur pour le SCO juste avant l’OM ?

Le jeune attaquant angevin de 19 ans est sur le point de quitter le SCO dans la fenêtre de mercato hivernal, Crystal Palace ayant trouvé un accord avec le joueur et poursuivant les discussions avec le club français pour un transfert historique.

Alors que l’Olympique de Marseille se prépare à affronter Angers SCO en Ligue 1, le club angevin pourrait enregistrer un départ majeur qui affaiblirait son attaque. Selon le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, Crystal Palace et Sidiki Chérif ont trouvé un accord sur les termes personnels, et Angers est désormais en négociation avec le club anglais pour finaliser le transfert. Si cette opération se concrétise, l’attaquant de 19 ans pourrait devenir la vente la plus lucrative de l’histoire du SCO.

Un transfert record en perspective pour Angers

Le dossier Sidiki Chérif est désormais l’un des sujets les plus chauds du mercato hivernal. Le prometteur attaquant franco-guinéen, sous contrat avec Angers SCO jusqu’en 2028, s’est imposé comme une révélation en Ligue 1 avec quatre buts cette saison, attirant l’intérêt de plusieurs clubs européens.

Selon les informations disponibles, Crystal Palace est confiant quant à l’issue des discussions et pourrait proposer un montant supérieur à celui du précédent record de vente du club angevin — la transaction de Jeff Reine-Adélaïde vers l’OL en 2019 — estimé à environ 25 millions d’euros.

Ce transfert, qui n’a pas encore été officialisé, illustre la pression financière et sportive qui pèse sur les clubs de milieu de tableau de Ligue 1 comme Angers. La perspective de recruter le jeune attaquant pour renforcer son attaque a également impliqué d’autres clubs, mais c’est bien la formation de Premier League qui semble en pole position.

Conséquences pour Angers et pour l’OM

Sportivement, un départ de Sidiki Chérif constitue un coup dur pour le SCO, qui verrait s’en aller un élément clé de son attaque juste avant d’affronter l’OM en championnat. À quelques jours de ce duel important pour le maintien, l’absence du jeune Français pourrait peser sur les ambitions angevines.

Pour l’Olympique de Marseille, cet éventuel transfert est un élément de contexte non négligeable avant la confrontation. Marseille pourrait profiter d’une attaque angevine affaiblie en Ligue 1, où chaque point est précieux dans la course aux places européennes.

À l’heure actuelle, aucune annonce officielle n’a été faite par Angers SCO ou Crystal Palace. Les discussions restent ouvertes, et il faudra suivre dans les prochains jours l’évolution de ce dossier qui pourrait non seulement marquer l’histoire du club angevin, mais aussi impacter directement les prochains matchs de Ligue 1, dont celui face à l’OM.