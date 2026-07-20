Mercato : Un gros transfert de Jonathan Rowe en PL ? L’OM récupérera une partie du montant…

Selon des informations rapportées par Calciomercato, Jonathan Rowe suscite un intérêt grandissant en Premier League. Aston Villa et Chelsea auraient entamé des discussions avec l’entourage de l’ancien ailier de l’OM, tandis que Bologne fixerait son prix entre 40 et 45 millions d’euros. Une éventuelle vente qui pourrait également profiter à Marseille.

La Premier League s’active pour Jonathan Rowe

À peine arrivé à Bologne, Jonathan Rowe pourrait déjà faire l’objet d’un important transfert. D’après Calciomercato, Aston Villa et Chelsea suivent de près la situation de l’ailier anglais et auraient noué des premiers contacts avec son entourage.

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Le média italien précise qu’aucune négociation directe avec les clubs anglais n’aurait encore été engagée, mais que le joueur figure bien parmi les profils étudiés par les deux formations de Premier League. Selon Calciomercato, Bologne réclamerait entre 40 et 45 millions d’euros pour envisager un départ.

Auteur de 8 buts et 5 passes décisives lors de la dernière saison avec le club italien, Rowe a vu sa cote grimper sur le marché des transferts. Toujours selon le média transalpin, un salaire net d’environ 4 millions d’euros par saison aurait également été évoqué dans les premiers échanges avec son entourage.

L’OM conserve un intérêt financier sur une future vente

Une telle opération pourrait avoir des conséquences positives pour l’Olympique de Marseille. Selon L’Équipe, le club marseillais a négocié un pourcentage de 10 % sur une future plus-value à la revente de Jonathan Rowe lors de son transfert vers Bologne.

Si les Rossoblù venaient à accepter une offre comprise entre 40 et 45 millions d’euros, l’OM pourrait ainsi récupérer une partie du montant généré par cette future transaction, conformément à cette clause évoquée par L’Équipe.

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Un contexte agité autour de l’ancien Marseillais

Cette rumeur de transfert intervient alors que Jonathan Rowe traverse une période mouvementée en Italie. Selon Calciomercato, l’international anglais a été expulsé lors d’un match amical contre l’Arminia Bielefeld après un coup de tête sur un adversaire.

Le média italien indique que le joueur doit prochainement s’entretenir avec son entraîneur Domenico Tedesco et les dirigeants de Bologne afin d’évoquer cet incident. Calciomercato, en s’appuyant également sur Il Resto del Carlino, explique qu’une amende ou d’autres sanctions internes pourraient être envisagées.

Malgré cet épisode, l’intérêt de plusieurs clubs anglais resterait bien réel. Calciomercato affirme que Bologne souhaite conserver son ailier pour poursuivre son projet sportif, mais reconnaît qu’une offre comprise entre 40 et 45 millions d’euros serait difficile à repousser.