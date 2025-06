Mercato : un latéral gauche marocain suivi en Ligue 1, l’OM invité à s’y intéresser ?

Le journaliste Hakim Zhouri annonce un fort intérêt de clubs de Ligue 1 pour El Karouani, latéral gauche international marocain. Un profil très offensif, qui pourrait représenter une belle opportunité pour l’Olympique de Marseille.

Le marché des latéraux est en mouvement en Ligue 1, et le nom de Souffian El Karouani revient avec insistance ces derniers jours, notamment en France. Le journaliste Hakim Zhouri, spécialiste des Lions de l’Atlas, indique que plusieurs clubs français suivent de près le latéral gauche, auteur de performances solides.

Un joueur “clairement au dessus de Merlin”

À 23 ans, El Karouani évolue dans un registre très offensif. Formé aux Pays-Bas et passé par le NEC Nimègue avant de rejoindre le FC Utrecht, il se distingue par sa vitesse, sa propreté technique et sa rigueur défensive. Zhouri souligne que le joueur est très demandé actuellement, et estime qu’il est « clairement au-dessus de Quentin Merlin », l’actuel latéral gauche de l’OM.

Même si aucune approche concrète de Marseille n’a été révélée à ce stade, le profil d’El Karouani pourrait correspondre aux besoins olympiens, dans une zone du terrain qui manque encore de stabilité. En faire un concurrent direct à Merlin offrirait une vraie densité à gauche, et un plus grand équilibre à l’effectif marseillais. Reste à savoir si Pablo Longoria et Mehdi Benatia décideront de s’activer sur ce dossier dans les prochaines semaines.

Une saison marseillaise en demi-teinte

Arrivé à l’OM avec des ambitions élevées, Quentin Merlin a connu une saison marquée par les obstacles. Titulaire lors des premières journées sous les ordres de Roberto De Zerbi, il a vu sa progression stoppée par une blessure à la cuisse, contractée lors d’un rassemblement en sélection.

Revenu en cours de saison, Merlin a dû composer avec la concurrence d’Amar Dedic et d’Ulisses Garcia sur le flanc gauche de la défense. Malgré un rendement encore perfectible sur le plan offensif (1 but et 3 passes décisives), le profil du joueur formé à Nantes reste suivi, notamment par le club anglais de Bournemouth.