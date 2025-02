OM / PSG / OL (Droits TV Ligue 1) : Coup de théâtre provoqué par Jean-Michel Aulas !

Alors que la crise des droits TV de la Ligue 1 s’intensifie, Jean-Michel Aulas joue les intermédiaires pour trouver une solution viable. En tant que numéro 2 de la Fédération française de football et président de la Ligue féminine de football professionnel, l’ancien président de l’OL rappelle DAZN à ses obligations et met en avant l’ouverture de Canal+ pour une issue favorable.

Une initiative de dialogue avec Canal+

Face aux difficultés rencontrées par la LFP, Jean-Michel Aulas tente de jouer un rôle de médiateur afin d’apaiser les tensions et explorer de nouvelles pistes. Dans un entretien accordé au Figaro, il déclare :

« En tant que président de la Ligue féminine de football professionnel, nous avons décidé avec le conseil d’administration d’aller voir Canal+, qui a été très ouvert. Je suis un homme de dialogue, et parfois ça permet de trouver des solutions. »

Malgré ce rôle de facilitateur, Aulas tient à préciser qu’il n’empiète pas sur les prérogatives des instances en charge du dossier :

« Je sais rester à ma place. Mais je fais confiance à tous ceux dont c’est le rôle pour trouver une solution. Aucun des actionnaires de la LFP ne peut se désintéresser de la solution qu’il faut trouver. »

DAZN rappelé à ses obligations

La situation actuelle des droits TV inquiète fortement Jean-Michel Aulas, notamment après la décision de DAZN de ne pas honorer une partie de son paiement pour le mois de février. Il met en garde contre le risque de revivre une crise similaire à celle de Mediapro :

« La situation des droits TV est une préoccupation majeure. On ne peut pas se permettre une nouvelle crise comme celle de Mediapro. Il est impératif d’agir avec responsabilité et sang-froid. »

Dans cette optique, il insiste sur la nécessité de respecter les engagements contractuels :

« La FFF est mobilisée pour accompagner la LFP et les clubs dans la recherche de solutions pérennes. Nous devons à la fois garantir la viabilité du modèle économique de notre football et restaurer la confiance des diffuseurs. Cela passe par un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes : les diffuseurs actuels, les acteurs du marché, et pourquoi pas des solutions innovantes pour mieux valoriser notre championnat. À court terme, il faut de la clarté : les engagements pris doivent être tenus. Nous attendons que DAZN honore ses obligations contractuelles malgré les procédures en cours. »

Pas de polémique autour de Vincent Labrune

Alors que certains pointent du doigt la gestion de Vincent Labrune, président de la LFP, Jean-Michel Aulas refuse d’en faire un bouc-émissaire et préfère appeler à l’union :

« La priorité n’est pas de sécharper, mais de travailler ensemble à un modèle plus robuste et plus compétitif. »

Avec cette posture de dialogue et de responsabilité, Aulas espère contribuer à une sortie de crise rapide et durable pour l’avenir des droits TV du football français.

