Mercato OM : Rumeur persistante, son prix monte à 20M€ ?

Souvent évoqué comme cible de l’Olympique de Marseille, Sacha Boey, latéral droit du Bayern Munich, pourrait coûter davantage que prévu, rendant son arrivée cet hiver plus incertaine.

Après plusieurs mois de rumeurs autour d’un possible transfert de Sacha Boey à l’OM, la donne évolue cette saison. Le latéral droit français, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2028, ne joue pas beaucoup en Bundesliga seulement 14 apparitions cette saison, avec une passe décisive et pourrait quitter l’Allemagne lors du prochain mercato hivernal.

Le club bavarois avait initialement semblé prêt à laisser partir Boey pour un tarif jugé abordable, autour de 15 millions d’euros, ce qui aurait représenté une opportunité intéressante pour l’OM. Mais selon des informations de Sky Sport Germany, le champion d’Allemagne réclame finalement plus cher, autour de 20 millions d’euros, et n’envisage qu’un transfert permanent plutôt qu’un simple prêt.

Une cible intéressante, mais délicate à concrétiser

Ce retournement de situation complique sérieusement les plans marseillais pour renforcer le flanc droit. À ce prix, l’option Boey s’éloigne d’un simple coup tactique accessible pour l’OM, qui doit parfois arbitrer ses priorités financières et sportives dans un mercato encore chargé. En outre, Galatasaray s’intéresse également à l’ancien Rennais, ce qui pourrait intensifier la concurrence et faire grimper encore le prix du joueur.

Pour l’heure, Roberto De Zerbi peut compter sur des options comme Amir Murillo, Timothy Weah ou encore Benjamin Pavard pour occuper ce rôle de latéral droit, atténuant peut-être l’urgence d’un investissement important sur le dossier Boey.

Dans ce contexte, l’intérêt de l’OM pour Sacha Boey reste réel, mais l’hypothèse d’un transfert hivernal apparaît plus compliquée à concrétiser que prévu en raison de ce tarif revu à la hausse par le Bayern. Si Marseille souhaite vraiment recruter à ce poste, il pourrait être amené à revoir ses ambitions ou à explorer d’autres pistes, notamment si la somme demandée ne correspond pas à ses contraintes financières actuelles.