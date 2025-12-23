Mercato OM : Ces joueurs exfiltrés cet hiver ?

À mi-saison, plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille traversent une période de mise à l’écart sportive marquée par un temps de jeu quasi inexistant. Selon les informations de L’Équipe, le club phocéen souhaite profiter du mercato d’hiver pour leur trouver une porte de sortie.

Maupay, un retour ponctuel sans changement de statut

La situation de Neal Maupay illustre parfaitement la gestion actuelle des joueurs dits « lofteurs » à l’OM. Titularisé pour la première fois de la saison face à Bourg-en-Bresse en Coupe de France (6-0), l’attaquant a vu son temps de jeu exploser après plusieurs semaines d’anonymat total. Une apparition rendue possible par les absences de Pierre-Emerick Aubameyang, engagé à la CAN avec le Gabon, et d’Amine Gouiri, encore en reprise après une opération de l’épaule.

Ulisses Garcia, Ruben Blanco, Neal Maupay ou Pol Lirola… Poussés vers la sortie cet été, rayés de la liste des joueurs en Ligue des champions, parfois appelés à boucher les trous, les « Lofteurs » de l’OM ont vécu six mois de hauts et de bas.

Ce retour dans le onze n’a toutefois pas modifié son statut. Roberto De Zerbi l’a toujours considéré comme un quatrième choix offensif cette saison. L’ancien joueur de Brighton, sous contrat, avait été invité à quitter le club lors de l’arrivée d’Aubameyang, sans donner suite. Depuis, Maupay s’est contenté de rôles secondaires, allant jusqu’à être écarté de la liste des joueurs inscrits en Ligue des champions.

Lirola, Garcia et Blanco, une gestion sportive minimale

D’autres joueurs vivent une situation comparable. Pol Lirola et Ulisses Garcia figurent parmi ces éléments régulièrement présents à l’entraînement mais rarement utilisés en compétition. Le premier a dépanné ponctuellement selon les besoins, tandis que le second a été réintégré après la blessure longue durée de Facundo Medina, ce qui lui a permis de retrouver une inscription en Ligue des champions sans pour autant retrouver un rôle significatif.

Les deux latéraux ont récemment été envoyés avec l’équipe réserve (Pro 2) pour un match de développement face à Crystal Palace à Londres, une décision prise à la dernière minute par la direction, selon L’Équipe. Un symbole de leur statut actuel au sein de l’effectif professionnel.

La situation de Ruben Blanco apparaît encore plus délicate. À peine revenu d’une blessure au pied, le gardien espagnol a été convoqué avec la réserve sans disputer la moindre minute. Désormais, il s’entraîne à des horaires décalés, loin du groupe pro, sans perspective sportive claire.

Un mercato d’hiver comme seule issue

Toujours selon L’Équipe, l’ouverture imminente du mercato hivernal ne devrait pas bouleverser la hiérarchie sportive établie par De Zerbi, mais permettre au club de fluidifier la gestion de ces dossiers. L’Olympique de Marseille cherche ainsi à réduire un effectif élargi et à offrir une solution de sortie à ces joueurs, dont l’utilité sportive reste très limitée dans la première partie de saison.