Mercato OM : Marseille prêt à rapatrier ce jeune joueur pour doubler deux clubs français et étrangers ?

Parti en toute discrétion de l’OM en janvier 2025, Roggerio Nyakossi est parti à l’OH Louvain où il s’est imposé comme un des défenseurs les plus prometteurs d’Europe, au point d’intéresser de nombreux clubs européens. Mais aussi l’OM qui garde la main sur le Suisse grâce à une clause de rachat prioritaire.

Le nom de Nyakossi ne dit peut-être pas grand-chose aux supporters marseillais, pourtant, le jeune défenseur est bel et bien passé par le club olympien. Arrivé en Provence à l’été 2022 en provenance du Servette FC pour deux petits millions d’euros, Nyakossi, alors âgé de 18 ans, présageait d’un bon coup de la direction marseillaise. Malheureusement, les espoirs n’ont pu se concrétiser. Avec six matchs au compteur en Suisse, le défenseur d’1.94m n’a pas eu sa chance durant les deux ans et demi passés à Marseille.

Un choix de carrière payant

Même s’il s’est régulièrement entraîné avec l’équipe professionnelle et accroché quelques convocations dans le groupe professionnel, il s’est surtout contenté d’évoluer avec la réserve. Une expérience formatrice mais qui ne répondait pas totalement aux attentes du joueur, désireux de gagner du temps de jeu pour se développer. Il quitte l’OM en janvier 2025 pour rejoindre l’OH Louvain pour seulement 800 000 euros avec un pourcentage à la revente et une option de rachat prioritaire pour l’OM.

Un choix de carrière qui s’est avéré payant pour Nyakossi qui s’est pleinement épanoui en Jupiler Pro League. L’international suisse Espoirs a disputé 33 rencontres avec le club suisse, marquant au passage 5 buts. Son profil attire les convoitises. Grand, maître dans les airs, fort dans les duels, il est aussi très à l’aise techniquement balle au pied.

Sa progression fulgurante a ouvert l’appétit de nombreux prétendants en Europe. A un an de la fin de son contrat, OH Louvain a conscience de détenir une pépite qui pourrait rapporter gros. Le club suisse espère obtenir une plus-value importante.

Une progression qui attire les convoitises et peut profiter à l’OM

Acheté 800 000 euros, il en vaudrait dix fois plus aujourd’hui (8M€). Pas de quoi freiner les clubs européens qui lorgnent ce prospect défensif. A l’étranger, Feyenoord, Augsburg, Hoffenheim, Stuttgart, le Werder Brême ou encore Everton et Ipswich sont à l’affût.

Mais c’est bien la France et l’OM qui pourraient rafler la mise. Selon Foot Mercato, Strasbourg et Lyon se seraient renseignés sur le profil de Nyakossi. Mais l’Olympique de Marseille rôde. Le club phocéen a inclus dans le contrat du Suisse, lors de son départ, une option de rachat prioritaire fixée à six millions d’euros. Une décision qui pourrait permettre à la direction olympienne, s’ils décident de l’activer, de doubler tous ses concurrents dans le dossier. La décision appartient au joueur qui a le choix pour son avenir. Et pourquoi revenir s’imposer là où son aventure française avait débuté.

Clarence Maillefaud