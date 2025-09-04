OM : Ces trois indésirables pourraient encore quitter Marseille malgré la fermeture du mercato !

Le mercato estival a officiellement fermé ses portes lundi soir en France et dans la plupart des grands championnats européens. Pourtant, l’Olympique de Marseille n’a pas totalement tourné la page des transferts. En effet, certains marchés comme la Turquie, l’Arabie Saoudite ou encore le Qatar restent ouverts quelques jours supplémentaires, offrant une opportunité aux clubs français de dégraisser leur effectif. Selon Foot Mercato, trois joueurs marseillais sont directement concernés : Neil Maupay, Pol Lirola et Amine Harit.

Trois joueurs écartés du projet sportif

Écartés du groupe professionnel et absents de la liste UEFA pour les compétitions européennes, Maupay, Lirola et Harit n’entrent plus dans le projet sportif de Roberto De Zerbi. Leur avenir à Marseille semble bouché, et la direction phocéenne multiplie les discussions avec leurs représentants pour leur trouver une porte de sortie.

Comme le rappelle Foot Mercato, le cas de ces trois joueurs illustre les difficultés récurrentes de l’OM dans la gestion de ses indésirables. Déjà par le passé, plusieurs éléments avaient prolongé leur séjour au club malgré une mise à l’écart avant de trouver, parfois tardivement, une issue à l’étranger.

Une équation compliquée pour l’OM

Si des championnats étrangers restent accessibles, la tâche s’annonce complexe pour les dirigeants marseillais. Le statut contractuel, les attentes salariales et le niveau sportif recherché par les joueurs constituent autant d’obstacles. Les clubs turcs, qataris ou saoudiens disposent encore d’une semaine pour agir, mais chaque opération nécessite des compromis financiers.



L’OM ne souhaite pas conserver dans son effectif des joueurs sans temps de jeu, au risque d’alourdir sa masse salariale. Pour autant, réussir à placer Maupay, Lirola et Harit et voire aussi Blancoi dans un laps de temps aussi réduit s’apparente à un véritable parcours du combattant. Cette situation reflète une nouvelle fois les limites structurelles du club phocéen lorsqu’il s’agit d’alléger son effectif en fin de mercato.