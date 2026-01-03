Mercato OM : Cette piste venue d’Italie prend de l’ampleur !

L’Olympique de Marseille multiplie les contacts autour du milieu défensif Rolando Mandragora. Mais la concurrence italienne s’annonce rude pour le mercato hivernal.

Le mercato hivernal est officiellement lancé, et l’Olympique de Marseille ne perd pas de temps pour renforcer son entrejeu. Selon certaines rumeurs, le club phocéen s’intéresserait de très près à Rolando Mandragora, milieu défensif expérimenté évoluant actuellement à la Fiorentina.

Âgé de 28 ans et international italien, Mandragora est un joueur déjà connu en Italie pour son rôle au cœur du jeu, avec des passages précédents à la Juventus et à l’Udinese. Cette saison, il a notamment inscrit 5 buts en 17 matchs de Serie A, ce qui souligne son apport aussi bien défensif qu’offensif dans le jeu.

L’intérêt de l’OM s’est matérialisé par une première approche auprès de la Fiorentina, dans l’optique d’étudier la possibilité d’un transfert cet hiver. L’idée serait de renforcer un milieu qui, malgré de belles individualités, manque parfois de stabilité face aux exigences tactiques de Roberto De Zerbi et à la densité du calendrier.

Un dossier qui reste complexe

Pour l’heure, le dossier ne s’annonce pas simple. Mandragora a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2028 avec la Fiorentina, ce qui théoriquement complique toute possibilité de départ immédiat. Toutefois, la saison difficile de la Viola, actuellement en difficulté en Serie A, pourrait pousser les dirigeants florentins à opérer un grand ménage, dont le milieu italien pourrait être l’un des principaux concernés.

L’OM a déjà pris contact pour se renseigner sur les conditions d’un transfert, selon les médias italiens, mais il n’est pas le seul club intéressé. Le Genoa suit également le dossier, tout comme l’Atalanta, qui serait déjà passé à l’action pour essayer de convaincre Mandragora de rejoindre Bergame lors de ce mercato.



Ce renfort potentiel s’inscrit dans une stratégie plus large menée par le duo Medhi Benatia – Pablo Longoria, désireux d’offrir à De Zerbi davantage de solutions au milieu pour défendre, relancer et imposer leur rythme face aux adversaires. Si l’éventuel recrutement de Mandragora ne deviendrait pas simple du fait de la concurrence, son profil attractif et son expérience en Serie A en font une piste qui prend de plus en plus de consistance pour l’OM cet hiver.