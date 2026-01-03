Concurrent OM : Il chambre Marseille et se fait expulser !

Après son but au Vélodrome, Emersonn a été au centre de l’attention. Entre chambrage assumé et exclusion face à Lens, l’attaquant du Toulouse FC n’a pas laissé les supporters olympiens indifférents.

Marquer contre l’OM au Vélodrome reste un moment gravé pour tout joueur. Emersonn, attaquant brésilien du TFC, a vécu cette expérience fin novembre et ne s’est pas privé de le rappeler : « Marquer au Vélodrome dans ce stade gigantesque, tous les gens qui chantent et se taisent d’un coup après mon but », confiait-il avec un mélange de fierté et d’amusement. Une phrase qui traduit à la fois l’impact de son but et le petit chambrage qu’il a osé face aux supporters marseillais.

🚨 « Marquer au Vélodrome dans ce stade gigantesque, tous les gens qui chantent 𝗘𝗧 𝗦𝗘 𝗧𝗔𝗜𝗦𝗘𝗡𝗧 𝗗’𝗨𝗡 𝗖𝗢𝗨𝗣 𝗔𝗣𝗥𝗘̀𝗦 𝗠𝗢𝗡 𝗕𝗨𝗧. » 🥶 Emersonn 🇧🇷 revient sur son but marqué face à l’OM au Vélodrome fin novembre. 😁 🎥 @ligue1plus pic.twitter.com/htQ8xNuktD — Actu Foot (@ActuFoot_) January 2, 2026

Mais depuis ce moment, le parcours du jeune attaquant a connu un autre épisode marquant. Lors du match face à Lens, Emersonn a été expulsé, preuve que son caractère et son tempérament peuvent parfois dépasser les limites. Si l’OM se souvient surtout de son but au Vélodrome, cette expulsion souligne que le joueur du TFC est prêt à se battre et à s’impliquer à fond dans chaque rencontre, quitte à payer le prix sur le terrain.

Chambrage et intensité sur le terrain

Pour les supporters olympiens, Emersonn incarne à la fois le joueur talentueux capable de briller au Vélodrome et l’adversaire provocateur qui n’hésite pas à chambrer les Marseillais. Son but reste un souvenir vivant, notamment grâce au silence soudain qui a suivi son tir victorieux. Mais l’expulsion face à Lens rappelle que son tempérament reste entier et qu’il ne manque pas d’intensité sur le terrain.

Au final, Emersonn illustre parfaitement la double facette de certains jeunes attaquants : capables d’émerveiller avec un but décisif au Vélodrome et de montrer un caractère bien trempé sur d’autres matchs. Pour l’OM, ce type de joueur reste dans les mémoires, entre respect pour son talent et vigilance face à son tempérament explosif.

