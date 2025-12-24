OM : Cette recrue estivale déjà sur le départ ?

Arrivé libre cet été après son départ du LOSC, Angel Gomes pourrait déjà quitter le club phocéen seulement six mois après son arrivée, alors que son intégration n’a jamais vraiment décollé.

Arrivé à Marseille l’été dernier en provenance du LOSC, où il avait été l’un des éléments offensifs les plus prometteurs, Angel Gomes n’avait jamais été annoncé sur le départ… jusqu’à maintenant. Malgré un retour dans le onze de départ lors de la victoire en Coupe de France contre Bourg-en-Bresse (6-0) sa première titularisation depuis la fin novembre, les rumeurs de départ se multiplient autour du milieu anglais.

Selon certaines rumeurs, l’OM envisagerait de vendre Angel Gomes dès cet hiver. Les dirigeants olympiens ne seraient pas opposés à cette possibilité notamment parce que le joueur était arrivé libre, ce qui laisse une opportunité de réaliser une plus-value lors d’un éventuel transfert. Reste à connaître la position du principal intéressé, qui s’était engagé dans le cadre d’un projet à long terme à Marseille.

Une intégration loin des attentes

Malgré un profil technique séduisant et une expérience certaine en Ligue 1, l’intégration de Gomes à l’OM n’a jamais vraiment pris son envol. Son jeu a souvent été jugé trop « neutre », manquant de créativité et de prise de risque avec le ballon. Souvent orienté vers l’arrière plutôt que vers l’avant, il a peiné à se démarquer et à valoriser ses partenaires, ce qui a fini par réduire son impact dans le collectif olympien.

Focus sur la prestation d’𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐆𝐨𝐦𝐞𝐬 lors d’#OMFCL 👀 Reprise de volée somptueuse, impact physique au rendez-vous et 91% de passes réussies… notre milieu international 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 a largement contribué au succès olympien face à Lorient ⚔️🫡 pic.twitter.com/E0IKtEUbxk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 15, 2025

Sur l’ensemble de la saison, l’ancien Lillois n’a disputé que 18 matchs toutes compétitions confondues, dont 13 comme titulaire, alternant hauts et bas sans jamais vraiment s’imposer. Dans un milieu marseillais déjà riche en concurrence avec des joueurs comme Højbjerg, Vermeeren, O’Riley, Nadir ou Kondogbia, Angel Gomes n’a pas réussi à graver son nom dans la hiérarchie.

Alors qu’il devait renforcer la créativité de l’entrejeu phocéen, Angel Gomes pourrait déjà faire ses valises cet hiver, à peine six mois après son arrivée. Le club pourrait ainsi réinvestir une part de cette plus-value dans un joueur plus adapté au système de Roberto De Zerbi et aux besoins immédiats de l’équipe.