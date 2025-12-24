Mercato OM : Abdelli, belle opportunité, décision rapide ?

À l’approche du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille affine sa stratégie dans un contexte économique contraint. Selon Foot Mercato, le club marseillais s’est renseigné sur la situation de Himad Abdelli, milieu de terrain d’Angers SCO, libre de tout contrat en juin prochain et très courtisé en Ligue 1.

Dans une Ligue 1 où les marges financières sont réduites, le profil de joueurs arrivant en fin de contrat attire logiquement l’attention des directions sportives. À Marseille, la priorité reste le renforcement ciblé de l’effectif, en adéquation avec le projet sportif mené par Roberto De Zerbi. Le dossier Abdelli s’inscrit pleinement dans cette logique.

A lire : OM : Les 10 moments forts de la mi-saison !

Himad Abdelli, un profil suivi de près par l’OM

Âgé de 26 ans, Himad Abdelli s’est imposé comme le véritable métronome d’Angers SCO cette saison. En 13 rencontres de Ligue 1, le milieu international algérien a inscrit 2 buts et joue un rôle central dans le bon parcours angevin, actuel 10e du championnat. Au-delà des statistiques, c’est son influence dans le jeu, sa qualité technique et sa régularité qui retiennent l’attention.



Libre en juin prochain, Abdelli représente une opportunité de marché rare pour un club comme l’OM, soucieux d’anticiper l’avenir sans déséquilibrer ses finances. Foot Mercato indique que Marseille a pris des renseignements concrets sur sa situation contractuelle, tout comme l’Olympique Lyonnais, également intéressé.

Le joueur, actuellement mobilisé avec la sélection algérienne pour la CAN, avait récemment évoqué son état de forme dans un entretien accordé à la presse : « Je reviens à 100 %. J’ai maintenant l’expérience de la Ligue 1, je ne suis plus gêné par les douleurs. Je pense que cette année peut être ma saison référence ». Une déclaration qui illustre sa montée en puissance.

Un dossier stratégique dans un mercato d’hiver sous contrainte

Pour l’Olympique de Marseille, le mercato hivernal à venir s’annonce avant tout stratégique. Sans folies financières, le club phocéen cherche à anticiper certains mouvements, notamment au milieu de terrain, un secteur clé dans le système prôné par De Zerbi. L’éventualité de recruter Abdelli dès l’hiver, à un coût maîtrisé, ou de sécuriser son arrivée pour l’été prochain, fait partie des scénarios étudiés.

Selon les informations relayées par Foot Mercato, le joueur ne souhaite pas faire traîner sa décision. À partir du 1er janvier, il pourra librement négocier avec le club de son choix pour une arrivée en juillet, ce qui renforce l’urgence pour les clubs intéressés.

À Marseille, ce dossier est suivi avec attention, sans précipitation. La concurrence annoncée, notamment lyonnaise, promet toutefois une bataille serrée.