Mercato OM : Ce défenseur confirme, « j’ai été sollicité par Marseille ! »

Djibril Sidibé a confirmé avoir été sollicité par l’OM lors du mercato estival. Le défenseur de 34 ans a finalement choisi de rejoindre Le Mans FC. Il explique avoir privilégié un projet lui permettant de se sentir pleinement utile.

Djibril Sidibé confirme l’approche de l’OM

Libre après son départ du Toulouse FC, Djibril Sidibé figurait parmi les profils susceptibles de renforcer la défense marseillaise. Le latéral droit, champion du monde avec l’équipe de France en 2018, a confirmé que le club phocéen avait pris contact avec lui. Cette approche n’a toutefois pas débouché sur une arrivée à Marseille, dans un contexte marqué par les difficultés financières et les sanctions de la DNCG.

« J’ai été sollicité dans un premier temps par Marseille, mais on connaît les difficultés qu’ils ont eues sur ce mercato. »

Le champion du monde a privilégié Le Mans

Djibril Sidibé souhaitait rester en France, notamment pour des raisons familiales. Il avait également reçu des sollicitations venues de l’étranger, notamment d’Espagne et d’Italie, mais recherchait surtout un environnement dans lequel il pourrait jouer un rôle important. « Je voulais me sentir utile », a-t-il expliqué.

Un contrat jusqu’en 2028 avec le club sarthois

Après réflexion, le défenseur a donc opté pour Le Mans FC. Le club sarthois a officialisé sa signature le 18 août dernier, avec un contrat courant jusqu’en 2028 et une saison supplémentaire en option. Promu en Ligue 1, Le Mans s’appuie ainsi sur l’expérience d’un joueur passé par Toulouse et sacré champion du monde en 2018.

Une occasion manquée pour l’OM

Avec son vécu en Ligue 1, son expérience internationale et sa polyvalence défensive, Sidibé aurait pu offrir une solution supplémentaire à l’arrière-garde marseillaise. Sa déclaration confirme l’intérêt de l’OM, mais aussi les limites rencontrées par le club lors de ce mercato. Le joueur a finalement privilégié un projet correspondant davantage à ses attentes sportives et personnelles.