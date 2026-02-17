OM : Frank McCourt rebâtit l’organigramme, le coach arrive ?

L’Olympique de Marseille vit un tournant fort cette semaine : à la suite du départ de Roberto De Zerbi, le propriétaire Frank McCourt a tranché sur l’avenir sportif du club, confortant Medhi Benatia dans un rôle élargi et relançant la piste menant à Habib Beye pour la succession au poste d’entraîneur. Une réorganisation qui intervient en pleine course au podium de Ligue 1.

McCourt à Marseille : Benatia conforté, Longoria relégué

Ce mardi matin, Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille, s’est rendu au centre Robert-Louis Dreyfus pour clarifier la situation interne. Dans un communiqué officiel relayé par plusieurs médias sportifs, il a annoncé que Medhi Benatia, le directeur du football, resterait en poste jusqu’à la fin de la saison et prendrait en charge l’ensemble des activités sportives, y compris le choix du futur entraîneur.

Le rôle de Pablo Longoria, président du club depuis 2021, devrait évoluer vers des responsabilités institutionnelles plus étroites, notamment au sein des instances françaises et européennes, ce qui constitue un déclassement dans la hiérarchie interne.

Dans le communiqué, McCourt a également insisté sur l’importance de rester concentré sur les objectifs sportifs de la saison, notamment la qualification pour la prochaine Ligue des champions et un bon parcours en Coupe de France.

Vers un nouveau coach : Beye en tête de liste

Sur le plan sportif, l’OM doit rapidement nommer un successeur à Roberto De Zerbi, parti d’un commun accord le 11 février dernier après une série de résultats irréguliers en Ligue 1 et une élimination de la Ligue des champions.

Selon des informations relayées par Daniel Riolo sur les réseaux sociaux, Habib Beye, ancien joueur et capitaine marseillais, aurait été rencontré récemment par la direction et serait la priorité n°1 pour reprendre le poste d’entraîneur.

Et Habib Beye va vite arriver … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 17, 2026



Pour l’heure, aucune annonce officielle n’a été faite quant à sa signature ou sa conférence de présentation. Le club devrait devoir clarifier ce dossier dans les prochains jours, d’autant que le calendrier est serré avec un déplacement à Brest programmé ce vendredi.

Dans ce contexte de fortes remaniements internes à l’OM, l’attention des supporters et du milieu du football français reste tournée vers la nomination du prochain coach et la manière dont le club phocéen va gérer ce tournant clé de sa saison.