OM : Simon Ngapandouetnbu, la clause de rachat…

Simon Ngapandouetnbu s’impose comme l’un des gardiens les plus performants de Ligue 2 avec Montpellier. Formé à l’OM, le portier camerounais pourrait intéresser Marseille l’été prochain grâce à une priorité de rachat conservée lors de son départ.

À 23 ans, Simon Ngapandouetnbu enchaîne les prestations convaincantes sous le maillot du MHSC. Selon But! Football Club, le gardien a déjà signé cinq clean sheets en championnat depuis le début de la saison, soit le meilleur total de Ligue 2, et affiche également le meilleur pourcentage d’arrêts avec 86,8 %. Ces statistiques relancent les discussions autour de son avenir.

Une priorité de rachat conservée par l’OM

Formé à Marseille, Ngapandouetnbu n’avait pas réussi à obtenir du temps de jeu avec l’équipe première malgré le potentiel qui lui était attribué. À l’été 2025, il avait quitté l’OM pour rejoindre Montpellier gratuitement, avec notamment un bonus lié à une éventuelle montée du club héraultais en Ligue 1. Lors de cette opération, le club marseillais avait toutefois conservé une priorité de rachat sur son ancien gardien. Cette clause offre donc à l’OM une possibilité supplémentaire s’il souhaite étudier son retour lors du prochain mercato estival, alors que Jeffrey de Lange ne fait pas l’unanimité dans le rôle de gardien.

Ngapandouetnbu se rapproche-t-il du niveau Ligue 1 ?

Les performances du portier camerounais lui permettent progressivement d’entrer dans les réflexions marseillaises pour les prochaines saisons. Un retour au Vélodrome lui donnerait l’occasion de retrouver le club où il a été formé et de tenter sa chance au plus haut niveau, mais la place réservée aux gardiens actuels de l’OM reste à déterminer. Sur les réseaux sociaux, Data’Scout a souligné son début de saison avec Montpellier et estimé qu’à 23 ans, le gardien n’avait plus rien à faire en Ligue 2 et pouvait largement prétendre à une place en Ligue 1. Ses cinq clean sheets et son taux d’arrêts de 86,8 % constituent les éléments chiffrés mis en avant autour de son évolution.