Ibrahim Gomis pourrait franchir une étape à l’OM au début de 2027. Mohamed Toubache-Ter avance désormais une échéance pour sa possible promotion comme doublure de Jeffrey de Lange.

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Dans un message publié le 27 octobre sur X, Mohamed Toubache-Ter revient sur la place du jeune gardien dans la hiérarchie marseillaise. Il avait déjà évoqué cette possibilité, comme nous le rapportions dans notre précédent article sur une promotion de Gomis↗. Sa nouvelle indication porte sur le calendrier.

Une échéance au début de 2027

RDV début d’année 2027: tout est en place !!

Cette déclaration laisse entrevoir une évolution du rôle d’Ibrahim Gomis dans les prochains mois. Depuis l’arrivée de Bruno Genesio et suite au départ du titulaire du poste, Geronimo Rulli, De Lange a comme concurrents Théo Vermot, qui n’a pas d’expérience au haut niveau.

Une place à prendre derrière De Lange

Le gardien de 21 ans évolue avec la réserve marseillaise et est sous contrat jusqu’en juin 2028. Le scénario évoqué concerne une place de numéro deux derrière Jeffrey de Lange.

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