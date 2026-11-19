La Juventus s’intéresse à Pierre-Emile Hojbjerg en vue du mercato hivernal. Selon La Gazzetta dello Sport, le club italien étudierait un prêt avec une option d’achat conditionnelle évaluée autour de 15 millions d’euros.

Voir sur YouTube

Le dossier de Pierre-Emile↗ Hojbjerg pourrait s’animer dès le mois de janvier. La Juventus cherche à renforcer son entrejeu et aurait identifié le milieu danois de l’Olympique de Marseille comme un profil expérimenté, capable d’apporter de la maîtrise et de l’organisation. À 31 ans, le joueur serait tenté par une nouvelle expérience en Serie A, alors qu’il est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2028.

Un prêt privilégié par la Juventus

D’après La Gazzetta dello Sport, les dirigeants turinois privilégieraient un prêt afin de composer avec leurs contraintes financières, notamment celles liées à leur accord de règlement avec l’UEFA. L’opération pourrait être assortie d’une option d’achat conditionnelle d’environ 15 millions d’euros, activable en juin prochain. Cette formule permettrait à la Juventus de différer son investissement tout en offrant à Marseille la perspective d’une rentrée d’argent. Les discussions resteraient toutefois délicates, puisque le club italien devrait d’abord réaliser une vente avant de pouvoir avancer sur le recrutement du milieu marseillais.

Les contraintes financières de l’OM au cœur du dossier

Ces informations prolongent celles de RMC Sport, qui évoquait déjà un possible départ de Hojbjerg↗ cet hiver et citait également l’AS Rome ainsi que la Fiorentina parmi les clubs intéressés. Le média indiquait que le Danois ne serait pas insensible à la perspective de découvrir le championnat italien, tandis que Bruno Genesio souhaiterait le conserver jusqu’à la fin de la saison.

La situation financière de l’OM pourrait néanmoins peser dans la décision. RMC Sport présentait Hojbjerg↗ comme le plus gros salaire de l’effectif olympien, dans un contexte où le club étudie des solutions pour réduire sa masse salariale et doit composer avec les contraintes de la DNCG. À ce stade, aucune offre officielle ni aucun accord entre les clubs n’est annoncé.

Une éventuelle vente de McKennie pourrait débloquer l’opération

La Gazzetta dello Sport évoque également l’avenir de Weston McKennie, qui intéresserait Manchester United et son entraîneur Mauricio Pochettino. Une offre avoisinant 40 millions d’euros pourrait donner davantage de marge de manœuvre à la Juventus, même si le milieu américain a récemment réaffirmé son attachement au club turinois, qui le considère comme un élément important de son effectif.