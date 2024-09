OM : Kondogbia et Harit, les deux surprises ?

Pourtant annoncés comme indésirable de Roberto De Zerbi, Geoffrey Kondogbia et Amine Harit se sont battus pour gagner leur place. Aujourd’hui ils sont titulaires et performants sur les trois premiers matchs de Ligue 1.

Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi en tant que coach de l’Olympique de Marseille, plusieurs joueurs ont été sortis du groupe car il n’entraient pas dans les plans du technicien italien. Beaucoup sont restés, certains car il ne souhaitait pas être poussé vers un départ, d’autres car il voulait s’imposer dans cette OM. Par exemple Geoffrey Kondogbia ou Amine Harit, le premier a eu de nombreuses discussions avec l’entraîneur marseillais, il a reconnu sa mauvaise saison l’année dernière et a annoncé qu’il mettrait les bouchées doubles pour gagner sa place. Opération réussie, grâce à des absences (Rongier, Koné) il a su gagner du temps de jeu et réaliser de bonnes performances qui le place aujourd’hui en bonne position dans la hiérarchie des milieux. Avec un Rongier encore en manque de rythme, un Veretout non conservé et en route vers Lyon, et un Koné encore en réathlétisation, (qui d’ailleurs est plus annoncé au poste d’Harit). Kondogbia est passé d’être sur le départ à être en pole pour être titulaire à chaque match au côté d’Hojbjerg. Pour Guillaume Dacquet, supporter marseillais, Kondogbia a su inverser la tendance. « il était difficile de lui voir un avenir à l’OM, tant de par sa saison dernière catastrophique que par les énormes doutes sur sa capacité à s’intégrer au collectif de RDZ. Pourtant Kondogbia forme un double-pivot très performant avec Hojberg et semble s’être adapté à l’âge passant et aux préceptes du coach italien. Le Centrafricain se projette toujours assez peu mais est devenu très « juste ». Il récupère beaucoup de ballons et est un acteur important des circuits De Zerbiesques. »

Harit déjà plus décisif que l’année dernière !

Amine Harit 🇲🇦🩵🤍 : « 𝗢𝘂𝗶, 𝗷𝗲 𝘃𝗮𝗶𝘀 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗮̀ 𝗹’𝗢𝗠. » pic.twitter.com/SFvUMPgwNK — BeFootball (@_BeFootball) September 1, 2024

Un autre joueur était dans la même situation que Geoffrey Kondogbia, c’est Amine Harit. Annoncé sur le départ jusqu’au match contre Reims, le Marocain a redoublé d’efforts pour élever son niveau sous Roberto De Zerbi. De retour d’une très longue blessure l’année dernière, il avait déçu les supporters dans son apport dans le jeu et encore plus dans son apport statistique. Auteur d’une bonne prépa, il a eu du temps de jeu grâce au manque de numéro 10 d’abord, puis « grâce » aux blessures d’Ismaël Koné et de Valentin Carboni. Avec de très bonnes performances sur les 3 premiers matchs de championnat, dépassant même son total de G/A de la saison précédente (3 pour la saison 2023/2024, 4 pour la saison actuelle). Il semble avoir convaincu les supporters et Roberto De Zerbi lui-même, renversant la hiérarchie des milieux créateurs et s’imposant peut-être comme le milieu offensif numéro 1 dans la rotation du coach italien. « J’ai travaillé dur et j’ai beaucoup discuté avec l’entraîneur. Je sais ce qu’il pense de moi. Personnellement, je suis heureux, je me sens bien dans cette équipe, avec ce style de jeu et les joueurs autour de moi. On m’a toujours rappelé les statistiques, alors j’essaie de travailler là-dessus, mais l’important n’est pas l’individu, mais de s’amuser collectivement » a-t-il déclaré après la victoire face à Toulouse. Pour Basile Bilo, twittos et supporter marseillais, Harit a retrouvé son meilleur niveau : « Par contre très heureux de voir qu’Harit retrouve son meilleur niveau, qu’on a déjà pu voir quelques fois (mais ça commence à faire loin). Ce que j’espère surtout c’est qu’il continue sur cet état de forme. Ça ne tient qu’à lui car il permet de former une attaque qui fonctionne très bien ensemble et prometteuse. Je pense que Koné va rentrer progressivement dans la rotation et je ne le connais pas encore assez bien pour savoir s’il va tout de suite récupérer une place de titulaire. Ce n’est pas tout à fait le même poste qu’Harit il me semble et vu l’état de forme d’Harit y a pour l’instant aucune chance qu’il soit dégagé du 11. »

