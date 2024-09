OM : L’incroyable stat’ de Højbjerg sur un match !

Selon SofascoreINT, Pierre-Emile Højbjerg est le joueur qui a réussi le plus de passes en un seul match depuis le début de la saison. Contre Toulouse, le nouveau capitaine du Danemark a réussi 136 passes sur un total de 138 ! Il pourrait également devenir le capitaine de l’OM.

L’Olympique de Marseille est remonté à la deuxième place de Ligue 1, après sa victoire face au TFC (3-1). Après une prestation spectaculaire de Mason Greenwood, c’est Pierre-Emile Højbjerg qui fait parler de lui. Le danois n’a raté que 2 passes au cours de cette rencontre.

L’un des meilleurs passeurs européens !

📊Pierre-Emile Hojbjerg est le joueur qui a réussi le plus de passes dans un seul match depuis le début de la saison dans le Top 5 européen 💪🏼 136 passes réussies (sur 138) vs Toulouse. (@SofascoreINT) #TeamOM pic.twitter.com/QMaTybGbOi — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) September 2, 2024

Selon une information de SofascoreINT , relayée sur X (anciennement Twitter) par Guillaume Tarpi, Pierre-Emile Højbjerg est le le joueur qui a réussi le plus de passes en un seul match depuis le début de la saison. Au cours du match contre le TFC, le numéro 23 de l’Olympique de Marseille a réussi 136 passes sur 138, soit seulement 2 passes ratées. Toujours selon Sofascore, depuis le début de la saison, la précision des passes du milieu de terrain serait de 96 % en moyenne. Elle est à 93 % dans le camp adverse et atteint les 98 % dans la moitié de terrain marseillaise.

Højbjerg fait l’unanimité

Après avoir récupéré le brassard de l’équipe nationale du Danemark, Pierre-Emile Højbjerg pourrait décrocher celui de l’OM. Les dirigeants marseillais auraient même aimé recruter d’autres joueurs comme lui. « Si c’était possible, on aurait recruté onze Højbjerg pour faire l’équipe », a confié une source olympienne à La Provence. « Avec ça, on serait champion ou très proche de l’être ».

