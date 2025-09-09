OM : la valeur de l’effectif marseillais explose selon Transfermarkt

Après un mercato estival particulièrement agité, l’Olympique de Marseille voit la valeur de son effectif grimper en flèche. Selon les dernières données publiées par le site spécialisé Transfermarkt, l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi a vu sa cote progresser de manière spectaculaire en l’espace de quelques mois.

Avec pas moins de 12 arrivées et 15 départs, le mercato marseillais a été l’un des plus animés de Ligue 1. Au total, la direction olympienne a dépensé 98,5 millions d’euros pour recruter, tout en récupérant 74 millions grâce aux ventes. Un investissement qui se traduit directement dans l’évaluation globale de l’effectif.

Une hausse historique de la valeur marchande de l’OM ?

En effet, la valeur du groupe olympien est passée de 261,25 millions d’euros en 2024-2025 à 402,4 millions d’euros en 2025-2026, soit une augmentation de plus de 141 millions d’euros en un an. Une progression qui place l’OM au deuxième rang de Ligue 1, juste derrière le PSG (1,08 milliard d’euros), mais devant l’AS Monaco (330,8 M€), Strasbourg (271,05 M€) et Lille (194,8 M€). L’Olympique Lyonnais, longtemps considéré comme un rival direct, n’occupe que la huitième place avec 163,65 M€. Cependant, il faut prendre en compte les pourcentage qui ne sont pas la propriété de l’OM, comme pour Greenwood ou Traoré, mais aussi un joueur comme O’Riley qui est prêté sans OA.

Greenwood en tête, Paixão transfert record

Cette montée en gamme est principalement liée aux recrues estivales. Parmi les dix joueurs les plus chers de l’OM, sept sont arrivés cet été. Le plus coûteux d’entre eux est Igor Paixão, recruté pour 35 millions d’euros en provenance du Feyenoord Rotterdam, ce qui constitue le transfert le plus cher de l’histoire du club.

Derrière, on retrouve Benjamin Pavard et Facundo Medina (25 M€ chacun), O’Riley et Vermeeren (22 M€), ainsi que Traoré et Gomes (20 M€). Le joueur à la valeur marchande la plus élevée reste toutefois Mason Greenwood, estimé à 40 millions d’euros, devant Amine Gouiri (30 M€) et Pierre-Emile Hojbjerg (20 M€).