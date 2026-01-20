OM : le mercato s’emballe… deux arrivées proches… d’autres cibles, des départs !

L’Olympique de Marseille se montre très actif sur le marché hivernal, avec plusieurs pistes à la fois pour renforcer l’effectif et préparer des départs stratégiques. Quinten Timber et Ethan Nwaneri sont au cœur de l’attention des dirigeants phocéens.

Visites médicales à venir pour Quinten Timber et Nwaneri !

L’OM a mis un gros coup d’accélérateur sur le mercato hivernal, avec quatre dossiers chauds en phase de finalisation. Selon nos informations, un accord de principe a été trouvé avec Feyenoord pour le transfert de Quinten Timber, milieu de terrain international néerlandais. Le joueur arrive en fin de contrat en juin prochain et était suivi par plusieurs clubs de Premier League, dont West Ham et Aston Villa. Les derniers détails sont désormais en cours de finalisation.

A lire : Mercato OM : Qui est Quinten Timber ?

En parallèle, l’Olympique de Marseille s’active sur le dossier Ethan Nwaneri, selon The Athletic et confirmations croisées avec nos sources. Le jeune milieu offensif d’Arsenal, 18 ans, pourrait rejoindre le club phocéen en prêt jusqu’à la fin de la saison. Polyvalent, il peut évoluer au milieu ou sur le côté droit, et représenter une alternative à Greenwood, déjà en pointe sur le couloir droit de l’OM.

#OM, fatta per l’arrivo in prestito secco di #Nwaneri dall’Arsenal. Atteso per visite e firma. Non si molla la pista #DaCunha, ma per il Como il centrocampista è incedibile.@sportmediaset — Orazio Accomando (@OAccomando91) January 20, 2026

Abdelli et Da Cunha, le dégraissage progresse

Le club phocéen ne se concentre pas uniquement sur les arrivées. Le mercato OM prévoit également des départs pour libérer du temps de jeu et alléger l’effectif. Le dossier Himad Abdelli avance, malgré le refus de la première offre par Angers, tandis que Lucas Da Cunha reste dans la shortlist olympienne, comme révélé par Sky Italia.

Côté départs, après le transfert de Robinio Vaz à l’AS Roma pour 25 M€, deux autres joueurs devraient prochainement quitter le club. Selon FootMercato, Ulisses Garcia est suivi en Allemagne et en Italie, tandis que Neal Maupay intéresse plusieurs clubs en France, Italie et Espagne. L’OM cherche ainsi à optimiser son effectif pour rester compétitif dans toutes les compétitions.

Avec ce double mouvement, arrivées stratégiques et départs ciblés, l’Olympique de Marseille montre une volonté claire de renforcer son équipe dès ce mercato hivernal, sous l’impulsion de Pablo Longoria et Medhi Benatia, pour préparer la seconde moitié de saison en Ligue 1 et sur la scène européenne.