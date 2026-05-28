OM : Grégory Lorenzi ouvre la porte à un départ de Mason Greenwood

À peine nommé directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi doit déjà gérer l’un des dossiers les plus sensibles du mercato marseillais : l’avenir de Mason Greenwood. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le nouveau patron du sportif olympien a confirmé que l’attaquant anglais faisait bien partie des joueurs concernés par les grandes réflexions de l’été.

Dans un contexte financier particulièrement tendu, l’OM devra impérativement vendre avant son passage devant la DNCG fin juin. Le club phocéen espère d’ailleurs boucler plusieurs transferts importants dans les prochaines semaines afin d’assainir sa situation économique après une nouvelle saison déficitaire.

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Greenwood, le dossier brûlant du mercato marseillais

Recruté l’été dernier et auteur d’une saison contrastée mais statistiquement solide, Mason Greenwood représente aujourd’hui la plus forte valeur marchande de l’effectif olympien. À seulement 24 ans et sous contrat jusqu’en 2029, l’ancien joueur de Manchester United attire plusieurs clubs européens.

Mais un éventuel transfert reste un dossier complexe pour l’OM. D’abord parce que Manchester United dispose d’un important pourcentage à la revente, ce qui réduirait considérablement le montant réellement récupéré par Marseille. Ensuite parce que le joueur lui-même n’a jamais caché son attachement à la ville et son souhait de poursuivre l’aventure sur la Canebière.

Interrogé par L’Équipe, Grégory Lorenzi a confirmé que le cas Greenwood faisait actuellement l’objet d’une réflexion approfondie au sein du club :

« Il fait partie des joueurs qui font l’objet d’une grande réflexion. S’il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c’est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties. »

Un premier gros chantier pour Lorenzi

Cette déclaration confirme la volonté de la nouvelle direction marseillaise d’étudier toutes les possibilités lors de ce mercato estival. Présenté par Stéphane Richard comme « l’architecte de la reconstruction », Grégory Lorenzi hérite d’un club contraint de réduire sa masse salariale et de générer rapidement des liquidités.

Le dossier Greenwood symbolise parfaitement ce casse-tête. Sportivement, perdre un joueur capable de faire basculer un match à lui seul représenterait un coup dur. Financièrement, une vente importante pourrait cependant offrir une bouffée d’oxygène indispensable à l’OM avant le rendez-vous capital avec la DNCG.

Reste désormais à savoir si un club européen acceptera de répondre aux exigences financières marseillaises dans ce dossier qui pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons de l’été.