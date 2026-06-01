OM : l’UEFA menace Marseille d’une exclusion !

Coup de tonnerre à Marseille. Alors que l’OM prépare sa reconstruction sous la houlette de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, le club phocéen fait face à une menace majeure. Selon les informations de L’Équipe, l’UEFA examine ce mardi la situation financière très dégradée du club et pourrait prononcer des sanctions lourdes, allant jusqu’à une exclusion de la prochaine Ligue Europa.

L’été s’annonce décidément brûlant sur la Canebière. Après une saison sportive décevante conclue à la cinquième place de Ligue 1 et une qualification pour la Ligue Europa, l’Olympique de Marseille doit désormais gérer un dossier bien plus préoccupant : son avenir européen.

Selon les informations révélées par L’Équipe, l’UEFA étudie actuellement le cas du club marseillais dans le cadre du respect du fair-play financier. Une procédure qui pourrait déboucher sur des sanctions particulièrement sévères.

Des pertes colossales qui inquiètent l’UEFA

Le problème est simple : l’OM ne respecterait pas les engagements pris auprès de l’instance européenne lors de l’accord de règlement signé en 2022.

À l’époque, le club de Frank McCourt avait échappé à des sanctions plus importantes en promettant de revenir progressivement à l’équilibre financier. Or, la trajectoire observée depuis trois ans est tout l’inverse.

Selon les chiffres relayés par L’Équipe et issus des rapports de la DNCG, l’OM a accumulé près de 157 millions d’euros de pertes nettes sur les trois derniers exercices :

12,7 millions d’euros de déficit en 2022-2023

39,1 millions d’euros en 2023-2024

105 millions d’euros en 2024-2025

Une dégradation spectaculaire qui place aujourd’hui le club dans une situation particulièrement délicate face aux contrôleurs financiers de l’UEFA.

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La Ligue Europa directement menacée

Réunie à Nyon, la commission de contrôle financier des clubs de l’UEFA doit examiner les arguments présentés par l’OM.

Les dirigeants marseillais mettent notamment en avant la crise des droits télévisés en France pour expliquer une partie de ces difficultés financières. Reste à savoir si cet argument convaincra les experts européens.

Car les sanctions potentielles sont lourdes.

Selon L’Équipe, l’hypothèse d’une exclusion de la Ligue Europa n’est désormais plus écartée en interne. Les nouveaux dirigeants auraient pleinement conscience des risques encourus, notamment après plusieurs audits réalisés ces dernières semaines.

Un ancien dirigeant du club confie même au quotidien sportif :

« L’OM est en risque sérieux au niveau de l’UEFA, mais rien n’est définitivement acté, de ce que j’ai compris. »

Une double menace avec la DNCG

Comme si cela ne suffisait pas, Marseille devra également se présenter devant la DNCG le 18 juin prochain.

Là encore, le dossier s’annonce sensible. La masse salariale record, les pertes importantes et les engagements financiers à venir pourraient pousser le gendarme financier du football français à intervenir.

Parmi les scénarios envisagés figure notamment un encadrement strict de la masse salariale, ce qui compliquerait considérablement le mercato estival.

Un tournant pour le nouveau projet marseillais

Cette menace intervient au pire moment pour l’OM. Alors que Stéphane Richard vient de prendre les commandes du club et que Grégory Lorenzi doit lancer un nouveau cycle sportif, l’urgence est désormais aussi financière.

Les prochaines semaines seront décisives. Entre les ventes attendues lors du mercato, le passage devant la DNCG et la décision de l’UEFA, c’est une partie de l’avenir du club qui se joue.

Car au-delà des conséquences économiques, une exclusion de la Ligue Europa constituerait un coup dur majeur pour l’attractivité du projet marseillais et pour la reconstruction engagée cet été.