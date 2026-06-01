Mercato OM : ces 5 joueurs de l’effectif dans le flou !

Les contours de l’effectif marseillais version 2026-2027 ont du mal à voir le jour. Le mercato estival pourrait aider a y voir plus clair. Mais de nombreux joueurs ont du mal à se projeter au club la saison prochaine.

Certains départs devraient être actés, certains joueurs souhaiteraient rester mais pour beaucoup d’autres la situation est vraiment floue. Avec la nomination officielle de Grégory Lorenzi comme nouveau directeur sportif, l’OM veut laisser place à une période d’austérité notamment au niveau des finances. Le club olympien qui a réussi à obtenir un report de son entretien avec la DNCG doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici la fin juin. Une situation qui offre peu de visibilité pour de nombreux joueurs au futur incertain.

Un choix à faire pour le poste de gardien, Rulli et De Lange dans l’expectative…

Un des premiers points à trancher pour la direction sportive de l’OM sera celle du gardien. Le statu quo Rulli – De Lange ne devrait pas tenir selon La Provence et les dirigeants marseillais devront sûrement trancher entre les deux hommes. Si Rulli a pu laisser penser sur ses réseaux sociaux qu’il souhaitait continuer son aventure à l’OM, De Lange, lui, ne souhaite pas rester une saison de plus dans le rôle de gardien remplaçant.

Les prétentions salariales des deux gardiens pourraient jouer. Le gardien argentin a pour lui son expérience malgré un exercice 2025-26 en deçà des saisons précédentes mais aussi un des plus gros salaires du club. Le Néerlandais, lui, n’a que peu occupé le rôle de numéro un hormis lors de ses deux saisons aux Pays-Bas avec les Go Ahead Eagles. Mais ses bonnes apparitions sous le maillot marseillais peuvent jouer en sa faveur. Malgré tout, l’avenir à ce poste reste encore à trancher par la direction.

Des blessures qui pourraient coûter chères

Le flou règne aussi autour du défenseur central CJ Egan-Riley. Arrivé de Burnley avec beaucoup d’espoir et l’idée d’un bon coup au mercato, l’anglais n’a pas réussi à s’imposer cette saison et n’a pas beaucoup de chance de jouer. Souvent handicapé par les blessures, l’avenir de Geoffrey Kondogbia d’Hamed Junior Traoré pourrait s’inscrire en pointillés. La répétition des blessures et leur absence prolongée les ont handicapés durant une bonne partie de la saison. De plus, l’écart assez conséquent entre leur salaire et leur temps de jeu respectif pourraient freiner l’OM à l’idée de les garder.

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Un avenir plus clair avec l’arrivée d’un nouveau coach ?

Plusieurs autres joueurs pourraient quitter le navire après des saisons difficiles ou loin du club. En fin de contrat au 30 juin, Bilal Nadir ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Un futur flou pour bon nombre de joueurs de retour de prêts. Selon La Provence, Neal Maupay, Amine Harit, Ulisses Garcia, Angel Gomes et Faris Moumbagna ont chacun une option d’achat dans leur contrat. Mais ils pourraient d’abord repasser par Marseille avant de chercher un nouveau challenge. A moins que Grégory Lorenzi et le futur entraîneur n’en décident autrement et laisse leur chance à l’un d’entre eux.

L’avenir s’annonce compliqué mais surtout flou pour entrevoir les contours de l’effectif de l’année prochaine. Pour les joueurs comme pour les suiveurs. L’arrivée du nouveau pourrait aider à y voir plus clair.

Clarence Maillefaud