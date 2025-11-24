OM : Luis Henrique, ça tourne au fiasco…

Arrivé à l’Inter Milan cet été avec l’ambition de concurrencer Denzel Dumfries, Luis Henrique traverse un début d’aventure très compliqué en Italie. Transféré pour 23 millions d’euros, l’ancien joueur de l’OM n’a été titularisé qu’à deux reprises et peine à convaincre dans un rôle de piston droit pourtant identifié comme celui dans lequel la direction lombarde souhaitait l’installer. Six mois après son arrivée, le Brésilien est déjà considéré comme un flop par une partie de la presse italienne.

Le quotidien La Gazzetta dello Sport révélait récemment l’origine du surnom « Gigi » donné au joueur, simplement né d’une traduction de « Luis » en « Luigi ». « Je n’ai pas compris qui l’a inventé… maintenant, tout le monde m’appelle comme ça », expliquait-il dans une interview accordée au média en août. À l’époque, Luis Henrique affichait un réel enthousiasme et sa volonté de se battre pour s’imposer, rappelant son admiration pour Ronaldo et la qualité de l’accueil reçu dans le vestiaire.

Une hiérarchie qui se referme sur Luis Henrique

Mais aujourd’hui, la réalité sportive est bien différente. Non seulement Dumfries reste indéboulonnable, mais Chivu préfère désormais aligner Carlos Augusto à droite lorsque le Néerlandais souffle. Même le retour imminent de Matteo Darmian pourrait encore repousser l’ex-Marseillais plus bas dans la hiérarchie. Son bilan actuel – zéro but, zéro passe décisive et seulement 378 minutes de jeu – illustre parfaitement sa difficulté à exister dans le système de l’Inter.

Le coach lombard a reconnu que le Brésilien, tout comme Andy Diouf, manque encore d’impact dans un football italien exigeant. Les médias transalpins sont tout aussi sévères. La Gazzetta dello Sport évoquait notamment un joueur trop timide et incapable de créer la supériorité attendue, tandis que Tuttosport soulignait ses limites tactiques dans ce rôle de piston.

De plus en plus bas dans la hiérarchie…

En France, Roberto De Zerbi, qui l’a connu à l’OM, estimait récemment que le joueur devait davantage exploiter son potentiel, rappelant qu’il lui arrivait de lui dire qu’il jouait « en pantoufles ». Une critique déjà connue du côté marseillais : un talent certain, mais pas encore suffisamment affirmé.

À tel point qu’un départ dès cet hiver est ouvertement évoqué en Italie. Selon plusieurs sources locales, Luis Henrique aurait été proposé à des clubs français en vue d’un éventuel transfert. À 23 millions d’euros, l’Inter pourrait déjà chercher une porte de sortie pour un joueur qui n’a jamais réussi à s’imposer dans le couloir droit. Le passage de « Gigi » en Lombardie ressemble de plus en plus à une parenthèse qui pourrait vite se refermer.