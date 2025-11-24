Mercato ex OM : ça tourne au vinaigre pour Wahi !

Rien ne va plus pour Elye Wahi en Bundesliga. L’ancien attaquant de l’OM, aujourd’hui à l’Eintracht Francfort, traverse une période extrêmement délicate, et son dernier match face à Cologne n’a fait que confirmer sa situation préoccupante. Entré en jeu à la 78e minute, le Français a vécu une nouvelle soirée compliquée, marquée par un nombre très élevé de duels perdus et de ballons abandonnés trop facilement.

Selon les observations rapportées en Allemagne, Wahi est même resté à plusieurs reprises immobile ou au sol après ses erreurs, donnant l’impression d’un joueur en plein doute et totalement déconnecté du rythme de la rencontre. Une attitude qui a profondément agacé son entraîneur Dino Toppmöller, très tendu sur le bord de la pelouse.



Après la rencontre, le coach n’a pas cherché à masquer son irritation. Il a publiquement pointé du doigt les joueurs entrés en seconde période, déclarant : « À la fin, nous devons évidemment aussi parler des joueurs qui sont entrés et qui n’ont absolument pas plaidé en faveur de plus de temps de jeu ». Une phrase interprétée en Allemagne comme une critique directe et ciblée envers Elye Wahi, présenté comme le principal concerné.

Wahi, un avenir déjà compromis selon Bild

Le média allemand Bild confirme que Toppmöller serait désormais excédé par le manque d’impact de l’ancien Marseillais. Le coach lui aurait accordé de nombreuses opportunités, que ce soit en tant que titulaire ou en lui offrant des entrées en jeu dans des contextes favorables, lorsque les matches semblaient maîtrisés. À chaque fois, Wahi aurait déçu, affichant un manque d’engagement jugé problématique par son staff.

Toujours selon Bild, la confiance serait aujourd’hui totalement rompue entre l’entraîneur et son joueur. L’idée d’une séparation rapide, dès le mercato d’hiver, ne serait plus une éventualité lointaine mais une option considérée comme quasi inévitable au sein du club.

Pour celui qui avait quitté l’OM après un nouvel échec suite à celui à Lens, cette situation représente un tournant majeur.