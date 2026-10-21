PUBLICITÉ
Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / Mercato OM / Mercato OM : McCourt a tenté une opération en Arabie Saoudite…
Mercato OM

Mercato OM : McCourt a tenté une opération en Arabie Saoudite…

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Frank MCCOURT, owner of Marseille prior the Ligue 1 Uber Eats match between Marseille and Reims at Orange Velodrome on August 12, 2023 in Marseille, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

L’OM prépare déjà le mercato d’hiver avec une marge de manœuvre très limitée. Avant toute arrivée, le club devra probablement vendre, alors que l’entourage de Frank McCourt a tenté de renflouer les caisses grâce au marché saoudien.

La cure d’austérité reste au centre de la stratégie marseillaise. Selon But! Football Club, l’entourage de Frank McCourt a poussé jusqu’à la fin de l’été pour boucler des ventes en Arabie Saoudite, mais le timing du marché et la ténacité de Bruno Genesio n’ont finalement pas conduit l’OM à se séparer de joueurs supplémentaires. Cette ligne demeure d’actualité pour le mois de janvier.

La masse salariale au cœur du prochain mercato

L’objectif affiché en interne consiste à présenter un bilan financier plus satisfaisant en juin 2027, notamment concernant la masse salariale. La DNCG reste donc un élément central du dossier, avec une audition prévue en décembre pour fixer la future feuille de route du club. Plusieurs joueurs sont identifiés comme susceptibles d’être concernés par une vente. Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Højbjerg figurent parmi les gros salaires visés, tandis que la Juventus Turin continue de suivre le milieu danois. Une offre importante pour Amine Gouiri ou Nayef Aguerd pourrait également faire réfléchir la direction.

Des départs de joueurs de complément, comme Neal Maupay ou Faris Moumbagna, pourraient aussi libérer de l’espace dans l’effectif. En revanche, Igor Paixão n’est pas présenté comme un joueur forcément sacrifiable : son potentiel et sa valeur marchande en feraient plutôt un élément autour duquel l’OM peut construire.

Un renfort au milieu recherché avant l’émergence de Kamissoko et Nnadi

Le milieu constituait le secteur prioritaire en cas de possibilité de recrutement en janvier. La direction sportive recherche un joueur capable d’apporter du volume, de l’activité et de l’équilibre, mais l’OM pourrait renoncer à recruter si aucune opportunité suffisamment intéressante ne se présente. Cependant, l’émergence des jeunes Nnadi et Kamissoko pourrait changer la donne dans ce secteur de jeu…

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823