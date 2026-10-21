Mercato OM : McCourt a tenté une opération en Arabie Saoudite…

L’OM prépare déjà le mercato d’hiver avec une marge de manœuvre très limitée. Avant toute arrivée, le club devra probablement vendre, alors que l’entourage de Frank McCourt a tenté de renflouer les caisses grâce au marché saoudien.

La cure d’austérité reste au centre de la stratégie marseillaise. Selon But! Football Club, l’entourage de Frank McCourt a poussé jusqu’à la fin de l’été pour boucler des ventes en Arabie Saoudite, mais le timing du marché et la ténacité de Bruno Genesio n’ont finalement pas conduit l’OM à se séparer de joueurs supplémentaires. Cette ligne demeure d’actualité pour le mois de janvier.

La masse salariale au cœur du prochain mercato

L’objectif affiché en interne consiste à présenter un bilan financier plus satisfaisant en juin 2027, notamment concernant la masse salariale. La DNCG reste donc un élément central du dossier, avec une audition prévue en décembre pour fixer la future feuille de route du club. Plusieurs joueurs sont identifiés comme susceptibles d’être concernés par une vente. Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Højbjerg figurent parmi les gros salaires visés, tandis que la Juventus Turin continue de suivre le milieu danois. Une offre importante pour Amine Gouiri ou Nayef Aguerd pourrait également faire réfléchir la direction.

Des départs de joueurs de complément, comme Neal Maupay ou Faris Moumbagna, pourraient aussi libérer de l’espace dans l’effectif. En revanche, Igor Paixão n’est pas présenté comme un joueur forcément sacrifiable : son potentiel et sa valeur marchande en feraient plutôt un élément autour duquel l’OM peut construire.

Un renfort au milieu recherché avant l’émergence de Kamissoko et Nnadi

Le milieu constituait le secteur prioritaire en cas de possibilité de recrutement en janvier. La direction sportive recherche un joueur capable d’apporter du volume, de l’activité et de l’équilibre, mais l’OM pourrait renoncer à recruter si aucune opportunité suffisamment intéressante ne se présente. Cependant, l’émergence des jeunes Nnadi et Kamissoko pourrait changer la donne dans ce secteur de jeu…