OM Mercato : Aubameyang comme Payet ?

Selon Netvasco.com, Pierre-Emerick Aubameyang a été proposé à Vasco da Gama. Le club brésilien analyse actuellement cette opportunité, sans avoir encore pris de décision concernant l’attaquant de l’Olympique de Marseille.

L’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang continue d’alimenter le mercato de l’OM. D’après Netvasco.com, l’attaquant gabonais figure parmi les profils étudiés par Vasco da Gama après avoir été proposé au club brésilien. À ce stade, il ne s’agit toutefois que d’une réflexion en interne et aucune offre n’aurait encore été transmise à l’Olympique de Marseille. Pour rappel, Dimitri Payet avait terminé sa carrière dans le club brésilien.

Vasco analyse le profil d’Aubameyang

Selon Netvasco.com, les dirigeants de Vasco évaluent plusieurs paramètres avant d’aller plus loin dans ce dossier. L’âge de Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans) fait partie des éléments examinés, tout comme son profil général.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2027, l’international gabonais fait partie des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif marseillais. Toujours d’après Netvasco.com, cette situation explique pourquoi un départ est envisagé durant ce mercato estival.

Le média brésilien indique par ailleurs que l’OM réclamerait 1,5 million d’euros pour céder son attaquant aux clubs intéressés.

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Des statistiques solides malgré ses 37 ans

Malgré son âge, Pierre-Emerick Aubameyang sort d’une saison statistiquement aboutie. L’ancien buteur d’Arsenal et du FC Barcelone a inscrit 14 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues.

Toujours selon Netvasco.com, ces chiffres en ont fait le deuxième joueur le plus décisif de l’effectif marseillais sur la saison, alors qu’il ne figurait qu’au huitième rang du temps de jeu.

Le média brésilien précise également que le professionnalisme du Gabonais, notamment dans sa préparation physique et sa récupération, constitue un élément favorable dans l’analyse de son dossier.

L’OM reste à l’écoute des opportunités

L‘Olympique de Marseille chercherait activement une solution pour son attaquant et aurait déjà présenté son profil à différents intermédiaires. Le média évoque également des intérêts attribués à Corum, en Turquie, ainsi qu’au Genoa, en Italie.