OM Mercato : ça bouge pour Moumbagna

L’avenir de Faris Moumbagna à l’Olympique de Marseille semble scellé. Mis à l’écart par Roberto De Zerbi et relégué à l’entraînement avec la réserve en National 3, l’attaquant camerounais de 23 ans attire plusieurs courtisans en Ligue 1 et à l’étranger.

Une mise à l’écart qui précipite son départ

Éloigné du groupe professionnel depuis plusieurs semaines, Moumbagna ne fait clairement plus partie des plans de l’OM pour la saison à venir. Cette situation, combinée à une valeur estimée à 5 millions d’euros, attise l’intérêt de nombreux clubs à l’approche de la clôture du mercato.

La Ligue 1 en embuscade

Selon Africafoot, Brest, Lille, Rennes et Toulouse suivent attentivement le dossier. Le Téfécé envisagerait même de passer à l’action avec une offre de prêt, tandis que les autres clubs restent pour l’instant dans une posture d’observation.

Hors de France, le PAOK Salonique figure parmi les clubs intéressés. Plusieurs autres équipes européennes se tiennent prêtes à tenter leur chance, même si Levante, un temps candidat, a abandonné après avoir recruté Goduine Koyalipou à Lens.

Un objectif clair : jouer avant la CAN

Après avoir traversé une longue blessure, Moumbagna a un objectif prioritaire : retrouver rapidement du temps de jeu pour convaincre le sélectionneur des Lions Indomptables en vue de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Un départ cet été semble donc inévitable, reste à savoir si ce sera en Ligue 1 ou à l’étranger.

